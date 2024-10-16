Обвиняемый в покушении на московского бизнесмена хотел запутать следствие

Мужчина попытался переложить вину на работников одного из ресторанов, который принадлежит предпринимателю

16 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Мужчина, подозреваемый в подрыве автомобиля московского предпринимателя, пытался запутать следствие и выдвинул свою версию событий. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Mash.

По информации канала, задержанный пытался отвести от себя подозрения. Он заявил, что недавно в одном из ресторанов сотрудники устроили бунт из-за невыплаты зарплат, и предположил, что подрыв могли устроить недовольные подчиненные.

Напомним, что взрыв в Москве произошел утром 15 октября. Машина принадлежала генеральному директору и соучредителю компании "Шейкер групп". В результате ЧП пострадал владелец машины, шестилетний мальчик и сосед, который оказался рядом. По версии следствия, мужчина мог устроить покушение на партнера из-за конфликта относительно ведения бизнеса.