СМИ: двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве бомбы в Москве

Самодельное взрывное устройство заложили на капоте китайского внедорожника

15 октября 2024, 13:45, ИА Амител

Место взрыва / Фото: прокуратура Москвы

Три человека, в том числе шестилетний ребенок, пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на Профсоюзной. Бомба находилась в пакете на капоте внедорожника TANK, припаркованного у здания, и была прикрыта детской пеленкой. Около 08:00 мск мужчина с ребенком вышли из дома и заметили подозрительный предмет на своем авто. Водитель хотел убрать его и в этот момент прогремел взрыв.

Пострадали двое мужчин и ребенок, их увезли с места на скорой. Как сообщает Telegram-канал Mash, у мальчика рассечена голова. У водителя открытый перелом руки, у еще одного – осколочное ранение бедра.