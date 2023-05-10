Как себя чувствует Захар Прилепин, чью машину взорвали под Нижним Новгородом
Кадры с Захаром Прилепиным впервые появились в Сети после покушения, совершённого на него на майских праздниках
10 мая 2023, 18:01, ИА Амител
Глава Нижегородской области Глеб Никитин накануне, 9 мая, опубликовал видео с писателем Захаром Прилепиным, чью машину в субботу, 6 мая, подорвали в Нижегородской области.
Что говорит Прилепин и в каком состоянии он находится после операции – читайте на amic.ru.
Что Прилепин говорит на видео?
На видео, записанном губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, Прилепин поздравляет всех с Днём Победы. Он говорит, что "всё зло будет порушено".
"Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим", – заявил писатель.
В каком состоянии Захар Прилепин?
Состояние Захара Прилепина стабильное. Как сообщал 7 мая amic.ru, писателя вывели из медикаментозного сна.
До этого врачи сделали мужчине операцию. Она прошла успешно.
"Настроение [Прилепина] бодрое", – написал в своём Telegram-канале Глеб Никитин.
"Он в бодром расположении духа, насколько это возможно в данной ситуации", – подтвердила пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова. Об этом пишет ТАСС.
Какие травмы у Захара Прилепина?
Что произошло?
В субботу, 6 мая, в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он ехал вместе со своим водителем, 27-летним Александром Шубиным, который в результате ДТП погиб.
Сразу после аварии российские СМИ сообщали, что взрывное устройство находилось под капотом машины. Как выяснилось позже, оно было на пути следования авто. Бомбу привели в действие дистанционно.
Машину разорвало надвое и перевернуло. На месте взрыва образовалась гигантская воронка.
Кто мог подорвать автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин?
По обвинению в покушении на Захара Прилепина задержали уроженца Украины Александра Пермякова. Мужчину 1993 года рождения обнаружили недалеко от лесного массива рядом с местом ЧП.
По информации правоохранительных органов, подозреваемый признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Источники ТАСС утверждают, что ранее мужчина был судим по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса "Разбой, совершённый по предварительному сговору группой лиц".
18:22:35 10-05-2023
скорейшего выздоровления Захару!