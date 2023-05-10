В субботу, 6 мая, в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он ехал вместе со своим водителем, 27-летним Александром Шубиным, который в результате ДТП погиб.

Сразу после аварии российские СМИ сообщали, что взрывное устройство находилось под капотом машины. Как выяснилось позже, оно было на пути следования авто. Бомбу привели в действие дистанционно.

Машину разорвало надвое и перевернуло. На месте взрыва образовалась гигантская воронка.