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Как себя чувствует Захар Прилепин, чью машину взорвали под Нижним Новгородом

Кадры с Захаром Прилепиным впервые появились в Сети после покушения, совершённого на него на майских праздниках

10 мая 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: t.me/glebnikitin_nn
Фото: t.me/glebnikitin_nn

Глава Нижегородской области Глеб Никитин накануне, 9 мая, опубликовал видео с писателем Захаром Прилепиным, чью машину в субботу, 6 мая, подорвали в Нижегородской области.

Что говорит Прилепин и в каком состоянии он находится после операции – читайте на amic.ru.

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Что Прилепин говорит на видео?

На видео, записанном губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, Прилепин поздравляет всех с Днём Победы. Он говорит, что "всё зло будет порушено".

"Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим", – заявил писатель.

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В каком состоянии Захар Прилепин?

Состояние Захара Прилепина стабильное. Как сообщал 7 мая amic.ru, писателя вывели из медикаментозного сна.

До этого врачи сделали мужчине операцию. Она прошла успешно.

"Настроение [Прилепина] бодрое", – написал в своём Telegram-канале Глеб Никитин.

"Он в бодром расположении духа, насколько это возможно в данной ситуации", – подтвердила пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова. Об этом пишет ТАСС.

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Какие травмы у Захара Прилепина?

Как сообщил источник РЕН ТВ, у Захара Прилепина многочисленные ушибы и переломы, контузия обоих лёгких, тяжёлая сочетанная травма и минно-взрывное ранение.
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Что произошло?

В субботу, 6 мая, в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он ехал вместе со своим водителем, 27-летним Александром Шубиным, который в результате ДТП погиб.

Сразу после аварии российские СМИ сообщали, что взрывное устройство находилось под капотом машины. Как выяснилось позже, оно было на пути следования авто. Бомбу привели в действие дистанционно.

Машину разорвало надвое и перевернуло. На месте взрыва образовалась гигантская воронка.

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Кто мог подорвать автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин?

По обвинению в покушении на Захара Прилепина задержали уроженца Украины Александра Пермякова. Мужчину 1993 года рождения обнаружили недалеко от лесного массива рядом с местом ЧП.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Источники ТАСС утверждают, что ранее мужчина был судим по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса "Разбой, совершённый по предварительному сговору группой лиц".

Фото: Наталия Шушанян / zaharprilepin.ru

Захар Прилепин. Досье

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Происшествия

Комментарии 1

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Элен без ребят

18:22:35 10-05-2023

скорейшего выздоровления Захару!

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