"Объясняем.рф": "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн

Сбить ракету можно лишь на начальной стадии полета, а потому ее запускают с полигона из глубины страны

28 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Попадание "Орешника" / Фото: официальная страница Дмитрия Медведева в Х

Новая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды мощностью до 900 килотонн. Об этом заявил портал "Объясняем.рф" в Telegram-канале.

В опубликованных карточках отмечается, что максимальная дистанция поражения "Орешника" – 5,5 тысячи километров, а скорость – 10 махов, или 12 380 км/ч.

"Сбить "Орешник" можно только на начальной стадии полета. Поэтому ракету запускают из глубины страны с полигона Капустин Яр. К цели боевые блоки подлетают уже на максимальной скорости. Перехват "Орешника" на финальной стадии невозможен", – подчеркнул портал.

Отмечается, что возможный ядерный заряд "Орешника" по своей мощности сравним с 45 взрывами в японской Хиросиме в 1945 году.