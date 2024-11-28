НОВОСТИПолитика

"Объясняем.рф": "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн

Сбить ракету можно лишь на начальной стадии полета, а потому ее запускают с полигона из глубины страны

28 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Попадание "Орешника" / Фото: официальная страница Дмитрия Медведева в Х
Попадание "Орешника" / Фото: официальная страница Дмитрия Медведева в Х

Новая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды мощностью до 900 килотонн. Об этом заявил портал "Объясняем.рф" в Telegram-канале.

В опубликованных карточках отмечается, что максимальная дистанция поражения "Орешника" – 5,5 тысячи километров, а скорость – 10 махов, или 12 380 км/ч.

"Сбить "Орешник" можно только на начальной стадии полета. Поэтому ракету запускают из глубины страны с полигона Капустин Яр. К цели боевые блоки подлетают уже на максимальной скорости. Перехват "Орешника" на финальной стадии невозможен", – подчеркнул портал.

Отмечается, что возможный ядерный заряд "Орешника" по своей мощности сравним с 45 взрывами в японской Хиросиме в 1945 году.

Ракета / Фото иллюстрационное: unsplash.com / Gpiu

В зарослях "Орешника". Эксперты о тайнах новой ракеты и как она повлияет на ход СВО

Почему удары по "Южмашу" стали демонстрацией не столько Киеву, сколько Европе?
НОВОСТИПолитика

Политика оружие

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

08:34:42 28-11-2024

Все секретики писатель рассказал
Теперь на взлёте орешник щёлкать станут

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:51 28-11-2024

Гость (08:34:42 28-11-2024) Все секретики писатель рассказалТеперь на взлёте орешник... Тоже не понял, а зачем это публиковать? Шпионы офигели, им надо жизнью рисковать, чтобы характеристики оружия узнать, а им так все рассказывают. Есть версия, что при Сталине за разглашение могли и расстрелять. Получается что сейчас свободней, чем при Сталине. Наверное это хорошо. Но не факт

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:09 28-11-2024

Единственный смысл это публиковать, что это введение противника в заблуждение. Иначе не понятно, зачем. Так там все равно не поверят, там до сих пор пишут, что все заржавело и не летает

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:19:24 28-11-2024

пишут, т.к. показательные выступления никого не напугали

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:29:09 28-11-2024

"До 900 колотонн"
От радость-то какая!
"...Бахнем, обязательно бахнем! Весь мир в труху!.."

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:48:38 28-11-2024

900 килотонн, хорошая "кузькина мать".

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:37 28-11-2024

Рожать прям так захотелось и сразу по многу

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:04 28-11-2024

«Объясняем.рф»: мощность «Орешника» сопоставима с «45 Хиросимами» --- тогда точно надо заранее предупредить, чтобы все мирные Киев покинули

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:10 28-11-2024

батькиным пюрешником их!!

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров