"Объясняем.рф": "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн
Сбить ракету можно лишь на начальной стадии полета, а потому ее запускают с полигона из глубины страны
28 ноября 2024, 08:30, ИА Амител
Новая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды мощностью до 900 килотонн. Об этом заявил портал "Объясняем.рф" в Telegram-канале.
В опубликованных карточках отмечается, что максимальная дистанция поражения "Орешника" – 5,5 тысячи километров, а скорость – 10 махов, или 12 380 км/ч.
"Сбить "Орешник" можно только на начальной стадии полета. Поэтому ракету запускают из глубины страны с полигона Капустин Яр. К цели боевые блоки подлетают уже на максимальной скорости. Перехват "Орешника" на финальной стадии невозможен", – подчеркнул портал.
Отмечается, что возможный ядерный заряд "Орешника" по своей мощности сравним с 45 взрывами в японской Хиросиме в 1945 году.
08:34:42 28-11-2024
Все секретики писатель рассказал
Теперь на взлёте орешник щёлкать станут
08:52:51 28-11-2024
Гость (08:34:42 28-11-2024) Все секретики писатель рассказалТеперь на взлёте орешник... Тоже не понял, а зачем это публиковать? Шпионы офигели, им надо жизнью рисковать, чтобы характеристики оружия узнать, а им так все рассказывают. Есть версия, что при Сталине за разглашение могли и расстрелять. Получается что сейчас свободней, чем при Сталине. Наверное это хорошо. Но не факт
08:56:09 28-11-2024
Единственный смысл это публиковать, что это введение противника в заблуждение. Иначе не понятно, зачем. Так там все равно не поверят, там до сих пор пишут, что все заржавело и не летает
09:19:24 28-11-2024
пишут, т.к. показательные выступления никого не напугали
09:29:09 28-11-2024
"До 900 колотонн"
От радость-то какая!
"...Бахнем, обязательно бахнем! Весь мир в труху!.."
09:48:38 28-11-2024
900 килотонн, хорошая "кузькина мать".
09:58:37 28-11-2024
Рожать прям так захотелось и сразу по многу
10:56:04 28-11-2024
«Объясняем.рф»: мощность «Орешника» сопоставима с «45 Хиросимами» --- тогда точно надо заранее предупредить, чтобы все мирные Киев покинули
11:54:10 28-11-2024
батькиным пюрешником их!!