Почему удары по "Южмашу" стали демонстрацией не столько Киеву, сколько Европе?

25 ноября 2024, 10:26, ИА Амител

Ракета / Фото иллюстрационное: unsplash.com / Gpiu

Боевое испытание российской гиперзвуковой ракеты "Орешник" 21 ноября продолжает широко обсуждаться в мире. Это первое применение такого оружия на европейском континенте. Кроме того, аналогов ему, как и эффективного противодействия, у других государств пока нет. В то же время в Киеве объявили об ответных действиях.

О некоторых загадках создания новой российской ракеты, способна ли она изменить стратегию ведения СВО, можно ли ей что-то противопоставить, а также некоторые сомнения западных аналитиков – в материале amic.ru.

За "Рубежом" – "Орешник"

Западные политики постепенно выходят из оцепенения, вызванного применением ракеты, которая еще несколько дней назад даже не стояла на вооружении ВС РФ. Первым заговорил канцлер Германии Шольц (он же, как известно, первым из стран G7 недавно позвонил Путину за последние годы), назвав увиденные кадры прилета баллистической ракеты "ужасающей эскалацией".

Как уже сообщалось, украинская Верховная рада приостановила свою работу и на следующее заседание намерена собраться только в декабре. Это решение парламента довольно жестко раскритиковал Зеленский.

"Если раздается сигнал воздушной тревоги, нужно реагировать. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать. Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать, а не воспринимать информацию от разведок как разрешение на выходной", – заявил он в видеообращении, размещенном в персональном телеграм-канале.

Некоторые детали испытания 21 ноября стали известны в ходе проведенного под председательством Путина совещания с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. Глава государства заявил, что испытания новой ракеты продолжатся, "в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России". По его заверению, "запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, имеется". Как известно, ранее западные СМИ уже написали, что Москва обладает лишь "горсткой" этого оружия.

Президент сообщил, что "Орешник" является чисто российской разработкой, а не модернизированным вариантом одной из советских систем. Это подогрело и без того оживленную дискуссию в экспертной среде.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что "Орешник" – наследник еще советского комплекса "Пионер" (РСД-10). Издание "Лента" предполагает, что эта система является развитием ПГРК РС-26 "Рубеж", создававшемся в нулевые годы специалистами Московского института теплотехники.

Аналогичного мнения придерживаются в Пентагоне. Представитель военного ведомства США Сабрина Сингх заявила на брифинге, что, судя по характеристикам, речь идет об "экспериментальной баллистической ракете среднего радиуса действия", сделанной на основе ракеты РС-26 "Рубеж".

Научный сотрудник канадского Центра международной и оборонной политики Университета Куинс (Канада) Максим Старчак также убежден, что ракета "Орешник" является модификацией ракеты РС-26 "Рубеж" – разработки 2010-х годов, так и не запущенной в серийное производство.

"Кедром" тут не пахнет

Впрочем, украинская разведка вскоре после атаки на "Южмаш" утверждала, что ВС РФ использовали экспериментальный ракетный комплекс "Кедр", потенциал которого подходил по своим параметрам оружию, которым был нанесен удар. Правда, как сообщало в свое время агентство ТАСС со ссылкой на источник в ВПК, в 2023-2024 годах должна была начаться только опытно-конструкторская работа по созданию "Кедра". При этом научно-исследовательская работа НИР по этой ракете профинансирована в рамках действующей госпрограммы вооружений. Впрочем, некоторые украинские наблюдатели предположили, что источник мог ошибиться или намеренно "сдвинуть" сроки создания этого вида вооружения, исходя из соображений секретности.

По мнению военного эксперта Михаила Александрова, "Орешник" является ракетным комплексом, аналогичным "Тополю" и "Тополю-М", модифицированному для ударов на более короткое расстояние, но с увеличением массы полезной нагрузки (ударной компоненты):

"При этом "Орешник", "Тополь" и "Ярс" являются потомками нашей ракеты средней дальности "Пионер". Упоминание Киевом ракеты "Кедр", о разработке которой сообщалось ранее, имеет цель представить дело так, будто мы ударили именно МБР и якобы что-то нарушили при этом".

Эксперт считает создание "Орешника" достаточно разумным решением и напомнил, что в свое время он выступал за выход России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД):

"Я предполагал подобное развитие событий и опубликовал тогда статью "Шанс на прорыв". Раньше мы планировали наносить удары ракетами с ядерными боеголовками. Однако это довольно опасное развитие событий, поэтому необходимо иметь возможность бить ракетами средней дальности с обычным боезарядом, скажем, по базам США в Европе, чтобы не расходовать МБР. Поэтому у нас должно быть такое ракетное вооружение, которое, в случае необходимости, мы можем сделать ядерным. И сейчас, видимо, предлагавшийся вариант принят нашими военными стратегами".

Военный эксперт Виктор Литовкин обратил внимание, что "Орешник" является твердотопливной ракетой, а в России только одно предприятие, занимающееся разработкой такого вида боеприпасов, – Московский институт теплотехники, создавший в свое время комплекс "Пионер", а также ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс", "Булава".

"Конечно, какие-то элементы прежних комплексов в "Орешнике" присутствуют. В любой новой ракете есть компоненты более ранних видов, ведь все они внешне похожи друг на друга. Учитывая, что в новинке имеется гиперзвуковое оснащение, то здесь мог быть задействован другой институт – скажем, КБ приборостроения в Реутове, руководимый Гербертом Ефремовым. Это учреждение занималось созданием гиперзвукового "Авангарда". Нельзя исключать, что здесь была кооперация двух институтов", – рассказал он amic.ru.

"У Кремля есть свойство преувеличивать"

Достоверные технические характеристики "Орешника" в открытом доступе пока отсутствуют. Как сообщил президент Путин, это "одна из новейших российских ракетных систем средней дальности", ее боевое испытание проходило в "безъядерном гиперзвуковом оснащении". Скорость ракеты, по словам российского лидера, 10 махов (2,5-3 километра в секунду), дальность – от 1,5 до 5 тысяч километров. Согласно официальной информации, "Орешник" может за считанные минуты достичь всех крупнейших европейских городов (полет до Лондона займет чуть больше времени – примерно 19 минут), остановить его имеющими средствами ПВО и ПРО пока невозможно.

Упомянутый Максим Старчак скептически оценивает возможность ракеты развивать скорость до 10 махов, поскольку, считает он, "в таких вещах у Кремля есть свойство преувеличивать".

Сергей Литовкин обратил внимание на высказывание командующего РВСН Сергея Каракаева, сообщившего, что "Орешник" является мобильным комплексом:

"Такими комплексами тоже занимается Московский институт теплотехники. "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" – тоже мобильные комплексы, хотя у "Ярса" есть и шахтный вариант. Впрочем, при наличии разделяющейся головной части индивидуального наведения на ней могут быть отдельные двигатели".

Эксперт напомнил, что средств противодействия "Орешнику" пока не существует:

"Нет средств ПВО или ПРО, способных перехватывать гиперзвуковые ракеты. Ни одного. Так что говорить об этом не приходится".

Конечно, украинская сторона лихорадочно ищет способы противодействия новому российскому оружию. Так, американская газета The Wall Street Journal сообщает, что Украина работает над созданием "более чем одной" баллистической ракеты. Как рассказала изданию заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, детали процесса разработки пока держатся в секрете, однако в скором времени несколько новых ракет якобы уже поступят на вооружение ВСУ.

Никаких подробностей из Гвоздяр и других украинских чиновников журналистам The Wall Street Journal вытянуть не удалось.

Применение "Орешника" может оказать влияние на проведение СВО – Киев может склоняться к признанию своего поражения, считает Виктор Литовкин:

"Если последуют новые удары по другим важным объектам – желающих прекратить посылать своих военных на смерть там станет больше. Удар по "Южмашу" все-таки был демонстрацией. Причем не столько для Украины, сколько для западных стран".

Михаил Александров считает, что характер может измениться, если Запад адекватно воспримет атаку "Орешником" и прекратит дальнейшую эскалацию конфликта и передачу дальнобойных систем Украине для ударов по территории России: