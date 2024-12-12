Завершился прием документов на пост главы краевой столицы

12 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Прием документов на должность главы города завершен / Фото: duma-barnaul.ru

11 декабря в Барнауле завершился прием документов на должность главы города. Об этом сообщили в пресс-службе Барнаульской городской Думы.

В результате заявительной кампании на должность мэра выдвинулись три претендента: действующий мэр Вячеслав Генрихович Франк, руководитель фракции ЛДПР в городской Думе Алексей Юрьевич Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Анатольевич Трухин.

Напомним, что полномочия действующего главы города Вячеслава Франка истекают в феврале 2025 года. Конкурс на выбор нового главы города пройдет 30 января, когда кандидаты представят свои программы развития Барнаула комиссии.

Имя нового мэра объявят 14 февраля 2025 года по итогам голосования депутатов Барнаульской городской Думы.