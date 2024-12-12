Три кандидата поборются за должность главы Барнаула
Завершился прием документов на пост главы краевой столицы
12 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
11 декабря в Барнауле завершился прием документов на должность главы города. Об этом сообщили в пресс-службе Барнаульской городской Думы.
В результате заявительной кампании на должность мэра выдвинулись три претендента: действующий мэр Вячеслав Генрихович Франк, руководитель фракции ЛДПР в городской Думе Алексей Юрьевич Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Анатольевич Трухин.
Напомним, что полномочия действующего главы города Вячеслава Франка истекают в феврале 2025 года. Конкурс на выбор нового главы города пройдет 30 января, когда кандидаты представят свои программы развития Барнаула комиссии.
Имя нового мэра объявят 14 февраля 2025 года по итогам голосования депутатов Барнаульской городской Думы.
07:03:22 12-12-2024
Какая показуха
07:06:47 12-12-2024
И в каком виде борьбы будет состязание? Как задолбала видимость выборов и видимость конкуренции!!!
09:10:40 12-12-2024
Гость (07:06:47 12-12-2024) И в каком виде борьбы будет состязание? Как задолбала видим... Предлагаю в виде боя гладиаторов :)
07:10:21 12-12-2024
Трухин? Серьезно?
07:16:23 12-12-2024
Вячеслав Генрихович Франк победит... Рупь за сто...
08:39:53 12-12-2024
Сколько интересно денег потратят на это мероприятие?
09:13:53 12-12-2024
Гость (08:39:53 12-12-2024) Сколько интересно денег потратят на это мероприятие?... Какие деньги, руки поднимут бесплатно
09:16:07 12-12-2024
Гость (08:39:53 12-12-2024) Сколько интересно денег потратят на это мероприятие?... как на 10 салютов на НГ и День города
08:44:36 12-12-2024
Какая интрига, интересно будет понаблюдать за борьбой. Кто же победит?
09:09:00 12-12-2024
Франк - народный мэр!!! Мы за Франка!!!
10:41:05 12-12-2024
Барнаулка (09:09:00 12-12-2024) Франк - народный мэр!!! Мы за Франка!!!... вам минусуют лентяи, тунеядцы и нищеброды.
а милые молодые перспективные (такие как я) - неистово плюсуют.
но нас мало...
11:34:41 12-12-2024
Musik (10:41:05 12-12-2024) вам минусуют лентяи, тунеядцы и нищеброды.а милые молоды... Хорошо таких перспективных мало., которые платят ипотеку в 4 цены квартиры, завышенную коммуналку и еще живете на выселках, где самолеты при посадке сбрасывают топливо ..... Дышите глубже, перспективные вы наши...Все блага для вас и ваших вырожденных....
11:41:21 12-12-2024
Musik (10:41:05 12-12-2024) вам минусуют лентяи, тунеядцы и нищеброды.а милые молоды... Я лентяй, мне лень минусить
13:12:59 12-12-2024
Гость (11:41:21 12-12-2024) Я лентяй, мне лень минусить... в глубине души вы наш человек.
вас исправит принудительный трудовой подвиг
11:20:45 12-12-2024
он работает только для народа, ничего себе. Не жалея живота своего.....