НОВОСТИПолитика

Три кандидата поборются за должность главы Барнаула

Завершился прием документов на пост главы краевой столицы

12 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Прием документов на должность главы города завершен / Фото: duma-barnaul.ru

11 декабря в Барнауле завершился прием документов на должность главы города. Об этом сообщили в пресс-службе Барнаульской городской Думы.

В результате заявительной кампании на должность мэра выдвинулись три претендента: действующий мэр Вячеслав Генрихович Франк, руководитель фракции ЛДПР в городской Думе Алексей Юрьевич Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Анатольевич Трухин.

Напомним, что полномочия действующего главы города Вячеслава Франка истекают в феврале 2025 года. Конкурс на выбор нового главы города пройдет 30 января, когда кандидаты представят свои программы развития Барнаула комиссии.

Имя нового мэра объявят 14 февраля 2025 года по итогам голосования депутатов Барнаульской городской Думы.

Барнаул Вячеслав Франк выборы

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

07:03:22 12-12-2024

Какая показуха

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:06:47 12-12-2024

И в каком виде борьбы будет состязание? Как задолбала видимость выборов и видимость конкуренции!!!

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:40 12-12-2024

Гость (07:06:47 12-12-2024) И в каком виде борьбы будет состязание? Как задолбала видим... Предлагаю в виде боя гладиаторов :)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гостья из прошлого

07:10:21 12-12-2024

Трухин? Серьезно?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бдыщ

07:16:23 12-12-2024

Вячеслав Генрихович Франк победит... Рупь за сто...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:53 12-12-2024

Сколько интересно денег потратят на это мероприятие?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:53 12-12-2024

Гость (08:39:53 12-12-2024) Сколько интересно денег потратят на это мероприятие?... Какие деньги, руки поднимут бесплатно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:07 12-12-2024

Гость (08:39:53 12-12-2024) Сколько интересно денег потратят на это мероприятие?... как на 10 салютов на НГ и День города

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:36 12-12-2024

Какая интрига, интересно будет понаблюдать за борьбой. Кто же победит?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулка

09:09:00 12-12-2024

Франк - народный мэр!!! Мы за Франка!!!

  -32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:41:05 12-12-2024

Барнаулка (09:09:00 12-12-2024) Франк - народный мэр!!! Мы за Франка!!!... вам минусуют лентяи, тунеядцы и нищеброды.
а милые молодые перспективные (такие как я) - неистово плюсуют.
но нас мало...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:41 12-12-2024

Musik (10:41:05 12-12-2024) вам минусуют лентяи, тунеядцы и нищеброды.а милые молоды... Хорошо таких перспективных мало., которые платят ипотеку в 4 цены квартиры, завышенную коммуналку и еще живете на выселках, где самолеты при посадке сбрасывают топливо ..... Дышите глубже, перспективные вы наши...Все блага для вас и ваших вырожденных....

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:21 12-12-2024

Musik (10:41:05 12-12-2024) вам минусуют лентяи, тунеядцы и нищеброды.а милые молоды... Я лентяй, мне лень минусить

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:12:59 12-12-2024

Гость (11:41:21 12-12-2024) Я лентяй, мне лень минусить... в глубине души вы наш человек.
вас исправит принудительный трудовой подвиг

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:45 12-12-2024

он работает только для народа, ничего себе. Не жалея живота своего.....

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров