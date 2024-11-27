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Вячеслав Франк подал документы для участия в выборах мэра Барнаула

Конкурс по избранию градоначальника пройдет 30 января

27 ноября 2024, 09:57, ИА Амител

Мэр Барнаула Вячеслав Франк / Фото: t.me/barnaul_org
Мэр Барнаула Вячеслав Франк / Фото: t.me/barnaul_org

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность нового главы города. Об этом сообщили в барнаульской администрации.

Конкурсная комиссия принимает документы с 27 ноября по 11 декабря. Сам конкурс по избранию градоначальника пройдет 30 января.

"Первым пакет документов на участие в конкурсе сдал глава города Барнаула Вячеслав Франк", – отметили в пресс-службе.

Избрание мэра Барнаула понадобилось потому, что полномочия Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года. Его избрали в феврале 2020-го и теперь должна запуститься новая процедура.

Ранее женщины попросили Вячеслава Франка и дальше возглавлять Барнаул.

Барнаул Вячеслав Франк мэрия

Комментарии 9

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Гость

10:01:56 27-11-2024

Вот уж где интрига конечно, особенно после встречи с Виктором

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Гость

10:18:13 27-11-2024

Гость (10:01:56 27-11-2024) Вот уж где интрига конечно, особенно после встречи с Викторо...
Да, неожиданное решение мэра

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гость

10:20:17 27-11-2024

сомнений не было. Колебаний тоже

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Мусик

10:30:37 27-11-2024

гость (10:20:17 27-11-2024) сомнений не было. Колебаний тоже... все будет как надо. даже не сомневаюсь.

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Гость

10:34:58 27-11-2024

А зачем?

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Гость

11:00:16 27-11-2024

Пустая формальность. Дают всем понять, что уже назначен.

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Коля

11:49:23 27-11-2024

Занесут в анналы истории. Лет через 100 будут рассматривать дагерротипы и читать историю

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Гость

12:03:45 27-11-2024

Дела в городе идут нормально, пусть работает и дальше...

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гость

13:58:37 27-11-2024

То-то снег убирают с удвоенной силой. Но ведь зима еще и не началась. Все помнят гололед в январе 24 и бездействие властей.

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