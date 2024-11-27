Вячеслав Франк подал документы для участия в выборах мэра Барнаула
Конкурс по избранию градоначальника пройдет 30 января
27 ноября 2024, 09:57, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность нового главы города. Об этом сообщили в барнаульской администрации.
Конкурсная комиссия принимает документы с 27 ноября по 11 декабря. Сам конкурс по избранию градоначальника пройдет 30 января.
"Первым пакет документов на участие в конкурсе сдал глава города Барнаула Вячеслав Франк", – отметили в пресс-службе.
Избрание мэра Барнаула понадобилось потому, что полномочия Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года. Его избрали в феврале 2020-го и теперь должна запуститься новая процедура.
Ранее женщины попросили Вячеслава Франка и дальше возглавлять Барнаул.
10:01:56 27-11-2024
Вот уж где интрига конечно, особенно после встречи с Виктором
10:18:13 27-11-2024
Гость (10:01:56 27-11-2024) Вот уж где интрига конечно, особенно после встречи с Викторо...
Да, неожиданное решение мэра
10:20:17 27-11-2024
сомнений не было. Колебаний тоже
10:30:37 27-11-2024
гость (10:20:17 27-11-2024) сомнений не было. Колебаний тоже... все будет как надо. даже не сомневаюсь.
10:34:58 27-11-2024
А зачем?
11:00:16 27-11-2024
Пустая формальность. Дают всем понять, что уже назначен.
11:49:23 27-11-2024
Занесут в анналы истории. Лет через 100 будут рассматривать дагерротипы и читать историю
12:03:45 27-11-2024
Дела в городе идут нормально, пусть работает и дальше...
13:58:37 27-11-2024
То-то снег убирают с удвоенной силой. Но ведь зима еще и не началась. Все помнят гололед в январе 24 и бездействие властей.