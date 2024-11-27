Вячеслав Франк подал документы для участия в выборах мэра Барнаула

Конкурс по избранию градоначальника пройдет 30 января

27 ноября 2024, 09:57, ИА Амител

Мэр Барнаула Вячеслав Франк / Фото: t.me/barnaul_org

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подал документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность нового главы города. Об этом сообщили в барнаульской администрации.

Конкурсная комиссия принимает документы с 27 ноября по 11 декабря. Сам конкурс по избранию градоначальника пройдет 30 января.

"Первым пакет документов на участие в конкурсе сдал глава города Барнаула Вячеслав Франк", – отметили в пресс-службе.

Избрание мэра Барнаула понадобилось потому, что полномочия Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года. Его избрали в феврале 2020-го и теперь должна запуститься новая процедура.

Ранее женщины попросили Вячеслава Франка и дальше возглавлять Барнаул.