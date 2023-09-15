В Госдуме оценили предложение провести ротацию мобилизованных

15 сентября 2023, 15:42, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти год прошел после частичной мобилизации в России, которая была объявлена в стране 21 сентября 2022 года. Тогда из запаса призвали 300 тысяч человек. Сейчас многие ждут, что этих бойцов отпустят домой из зоны СВО, и опасаются, что для их замены в стране могут объявить дополнительную волну мобилизации. Что об этом говорят власти, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Планируется ли в России ротация мобилизованных в 2023 году?

О том, что ротация мобилизованных необходима, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе телефонной линии с жителями он сообщил, что намерен по этому вопросу обратиться в Минобороны РФ и в Администрацию президента РФ, пишет РБК.

"Сейчас действительно бойцы находятся там уже по 11 месяцев. Требуется ротация, безусловно. Я готовлю письмо в адрес руководства страны", – сказал губернатор.

В ответ депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что ротация проводится за счет прибывших солдат контрактной службы.

Так будет еще одна волна мобилизации в России?

Все представители власти утверждают, что нет. Андрей Гурулев объяснил это тем, что обучение мобилизованных граждан отнимает время, а также снижает численность рабочих кадров в тылу.

"Новая мобилизация будет очень неэффективной – людей придется долго обучать, а государство лишится рабочих рук в тылу", – отметил Гурулев.



Именно поэтому, по его словам, сейчас упор сделан только на контрактников.

"Если губернатор (Ленинградской области Александр Дрозденко, – прим. ред.) призывает к ротированию, то за счет чего? За счет очередной мобилизации? Президент четко сказал, что мы этим путем не идем. Мы сегодня идем путем набора военнослужащих по контракту. Этот план сегодня выполняется. Другого варианта нет", – заявил Гурулев.

15 сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные останутся в зоне СВО до окончания спецоперации, пишет "Лента.ру". При этом он уточнил, что всем военнослужащим положен отпуск каждые полгода.

"Ротация никакая не предусмотрена", – уточнил парламентарий.

Ранее он же уточнял, что за 2023 год по контракту набрали более 200 тысяч бойцов.

Какой отпуск положен мобилизованным, которых призвали осенью 2022 года?

Мобилизованным, так же как и контрактникам, положен ежегодный отпуск длительностью не менее 30 суток, следует из разъяснений Управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. При этом время, затраченное военнослужащими на дорогу до дома и обратно, не учитывается.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта Гурулева, жестко выполняется и поручение президента о том, что каждый военнослужащий должен каждые полгода отбывать в отпуск на 15 суток. "В отпуск могут временно не отправить только тех, кто участвует в тяжелых боях", – отметил он.