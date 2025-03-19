Обыски могли пройти в алтайском Минстрое из-за строительства поликлиники в Ребрихе

По информации источников amic.ru, обыски коснулись и главы "Единого стройзаказчика"

19 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Поликлиника в Ребрихе / Фото: "Единый стройзаказчик"

Как стало известно amic.ru, на днях прошли обыски у главы Минстроя Алтайского края Ивана Гилева, а также у директора "Единого заказчика капитального строительства Алтайского края" Александра Морозова. По информации собеседников издания, проверка связана с недостроенной поликлиникой в Ребрихе, которую не один год возводит "Единый стройзаказчик" под руководством министерства. Медучреждение несколько лет назад должно было обойтись в 300 млн рублей. Теперь же стройку оценивают в 800 млн рублей. Ситуацией заинтересовался Следком Алтайского края и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции региона, сообщил источник.

"И никого это не заботит!"

В декабре прошлого года алтайский Народный фронт сообщал о том, медицинское учреждение почти готово. Общественники напоминали, что правительство региона обещало жителям села новую поликлинику на 210 мест еще в 2012 году. Только в 2018-м проект был подготовлен, а еще через два года (в 2020-м) – заключен контракт на строительство. Тогда же стартовали работы. Изначально возведение объекта оценивалось в 277 млн рублей, работы должны были завершить в мае 2022-го.

Однако подрядчики не смогли уложиться в срок. Как писали представители ОНФ, в конце 2023 года объект выглядел как "голая коробка" без крыши, а территория вокруг была засыпана строительным мусором. При этом стоимость работ за три года строительства выросла на 100 млн рублей.

"Сельская поликлиника в Алтайском крае за три года выросла в цене на 100 млн рублей, а само здание "не подросло". И никого это не заботит! Жителям села Ребриха правительство Алтайского края обещало новую поликлинику на 210 мест десять лет назад, в 2012 году. В 2018-м подготовили проект, еще через два года заключили контракт на строительство. И до сих пор идет стройка", – рассказывали в телеграм-канале ОНФ.

Тогда же, в конце 2023-го, общественники написали несколько обращений в правоохранительные органы, после сигнала которых объект посетил прокурор Алтайского края Антон Герман. Работы, по словам представителей ОНФ, "ускорились".

Поликлиника в Ребрихе/ Фото: "Единый стройзаказчик"

Во всем виноват генплан?

"Комсомольская правда" сообщала, что общественники также обращались к заместителям председателя правительства Алтайского края Александру Климину, Александру Лукьянову и Игорю Степаненко, а также к главе Ребрихинского района Людмиле Шлаузер. В обращении они указывали, что проблемы со строительством возникли из-за того, что территория объекта граничила с участком Ребрихинского лесничества. Для возведения поликлиники нужно было вырубить 94 сосны, для этого требовалось разрешение Минприроды, а ведомство уничтожение хвойных деревьев не санкционировало.

Споры обернулись судами. Так, в августе 2021 года "Единый стройзаказчик" пытался оспорить запрет Минприроды в Арбитражном суде, но сделать этого не смог. Тогда региональные и местные власти просили ускорить процесс по изменению документов территориального планирования. Для завершения стройки и введения поликлиники в эксплуатацию нужно было внести корректировки в генплан Ребрихи (без этого нельзя было определить границы участка).

Справка: В 2022 году Алтайский краевой суд признал генплан Ребрихи частично недействующим, так как границы Ребрихи в нем включали земли лесного фонда, что не было согласовано с упраздненным в 2014 году Минрегионом России и с Россельхозом. Проектно-сметную документацию строителям поликлиники пришлось менять, что серьезно увеличило расходы, а также привело к длительному простою (с 10 декабря 2020 года по 15 декабря 2021-го работы не велись вообще). В итоге границы застройки изменились, а площадь поликлиники уменьшилась с 7,1 тысячи до 4,3 тысячи квадратных метров.В феврале 2025 года "Банкфакс" отмечал, что краевая прокуратура и алтайский Минстрой потребовали от разработчика генплана Ребрихи (прописали его в 2009 году), компании "Земпроект", возместить им почти 356 млн рублей убытков. Арбитраж наложил арест на счета и иное имущество фирмы.

Иван Гилев (в центре) / Фото: minstroy.alregn.ru

Что с поликлиникой сейчас?

О готовности объекта на 80% в конце 2024 года сообщал также "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края". А именно было указано, что здание возведено полностью, к нему подведены все коммуникации (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), также установлены два лифта и один подъемник для маломобильных граждан, смонтирована противопожарная насосная станция и два пожарных резервуара. При этом в декабре 2024-го еще продолжался монтаж систем вентиляции и пожаротушения, производили установку дверных блоков на третьем этаже и внутреннюю отделку помещений. Также сообщалось о начале этапа по благоустройству территории.

Тогда Иван Гилев говорил, что вместе с Минздравом Алтайского края они скорректировали проектные решения по объекту и внесли изменения в проектную документацию. Так, были изменены границы участка для строительства и условия подключения нового здания к коммуникациям. После этого подрядчик нарастил темпы строительства, отмечал Гилев. Завершить строительство поликлиники планировалось в первой половине 2025 года.

При этом, по информации amic.ru, стоимость работ на объекте за все время возведения поликлиники в течение нескольких лет увеличилась до 800 млн рублей.