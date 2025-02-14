Один из свидетелей также заявил, что Куц и Якунин собирались переложить ответственность за произошедшее на Манасяна

14 февраля 2025, 11:50, ИА Амител

Манасян, Куц и Якунин на суде / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Барнауле состоялось очередное заседание суда по делу подрядчиков, которые строили ФОК на ул. Сиреневой, 42, – Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна. На процессе прокурор зачитал показания одного из свидетелей, который рассказал следствию об угрозах от Куца и Якунина и о том, что они собирались переложить всю ответственность на Манасяна. В основном прокурор огласил слова экспертов, которые принимали работы на объекте. Они пояснили, почему недостатки строительства не были обнаружены сразу. Подробнее – в материале amic.ru.

В чем обвиняют строителей ФОКа?



Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, они нарушили закон, занимаясь по госконтракту покрытием проездов и тротуаров физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на ул. Сиреневой, 42, в Барнауле.

"Оснований не доверять представленным документам не было"

Работы по строительству ФОКа завершились 10 ноября 2022 года. 25 ноября 2022 года объект приняла специальная комиссия. В своих показаниях следствию ее члены утверждали, что работы на объекте "были выполнены в полном объеме" и замечаний подрядчику "никто не высказал". Напротив, говорилось, что здание и прилегающая территория соответствуют проектной документации, зачитала прокурор. При этом большинство свидетелей признали, что инспектировали объект не слишком детально и не уделили внимания отдельным видам работ. Некоторые члены комиссии вообще не выезжали на место, доверившись выводам других проверяющих и представителей подрядчика, которые подписывали акты.

Так, один из проверяющих сообщил следствию, что присутствовал на объекте "не каждую неделю" и отдельные этапы работ оценивал по фотографиям, которые предъявляли подрядчики. На основании копий паспортов на строительные материалы и результатов их испытаний специалист установил, что все соответствует нормам, а потому подписался под актом приемки работ. В показаниях следствию он допустил, что "мог пропустить и должным образом не освидетельствовать некоторые этапы работ на определенных участках по причине занятости на других объектах либо по личным обстоятельствам", зачитал слова свидетеля прокурор.

Инженер строительного контроля компании "РСО-Стандарт" Олег Степаненко рассказал следствию, что обнаруживал на стройплощадке нарушения, которые подрядчик затем устранял. Специалист также часто ориентировался на фотографии. При этом Степаненко в своих показаниях допустил, что ему специально присылали фото именно тех работ, которые "выполнены безупречно", чтобы у него не возникало "вопросов и претензий".

Кроме того, Степаненко выявил ряд нарушений, связанных с бортовыми камнями, тротуарами, проездами и асфальтобетонным покрытием. Остальных проблем проверяющий мог "фактически не видеть" – например, он не был способен оценить асфальтобетонную смесь, сообщил он следствию.

На заседании 10 января 2025 года экс-министр спорта Максим Рябцев отмечал, что ему также передали акт приемки выполненных работ (КС-2) по контракту. Чиновник, не проверяя объемы сделанного и опираясь на остальных членов комиссии, подписал документ.

"Давай скачаем их из интернета"

Деталями произошедшего поделился свидетель Вадим Воротников, который работал прорабом в "РСО-Стандарт" и строил ФОК. Его показания также зачитал прокурор. Так, после увольнения Поротникова из "РСО-Стандарт", Манасян попросил его подготовить исполнительную документацию на объект за определенную плату. В итоге прораб подготовил проекты актов освидетельствования работ, сделал копии паспортов материалов и документы с результатами испытаний используемых на объекте материалов.

"Манасян мне сказал дословно: "Давай скачаем их из интернета", на что я категорически возразил. Однозначного ответа от Манасяна я не получил. После этого он мне сказал, что все паспорта и результаты испытаний мне передаст сотрудник "Транс-логистик". Получив копии паспортов и результаты испытаний, я заверил своей подписью и печатью "Транс-логистик", что копии верны. При этом большую часть документов я видел только в электронном виде. Я делал то, что мне говорил Манасян. Подбирал материалы Манасян, он договаривался с поставщиками и производил с ними расчет. Откуда Манасян брал материалы, я не знаю", – пояснил он следователю.

Суд над Якуниным, Куцем и Манасяном / Фото: amic.ru

По словам Поротникова, документы с фотографиями предоставили членам комиссии с тем, чтобы они подписали акты. При этом прораб "прекрасно знал", что у объекта есть проблемы с грунтовым основанием и асфальтобетонным покрытием, а также был в курсе того, что размер песка не соответствовал проектной документации. Он предупреждал подрядчиков, что "асфальтобетон скоро будет проваливаться, его нельзя будет эксплуатировать", зачитал прокурор слова свидетеля.

Однако Манасян и Якунин замечания Поротникова игнорировали, так как "стремились быстрее сдать объект", не хотели "нести дополнительные финансовые издержки", а, напротив, желали сэкономить деньги и материалы, рассказал он следствию. Со слов Воротникова, Манасян говорил прорабу: "Пусть оно все так и остается. Никто перепроверять не будет".

"Встретятся нужные ребята"

По причине того, что Степаненко часто находил нарушения на объекте, Манасян предлагал исключить его из комиссии и "решить вопрос со Степаненко путем составления дефектной ведомости", процитировал его прокурор. После составления этого документа Степаненко подписал акты, отметил Воротников. Также ему известно, что Якунин общался со Степаненко после обысков у последнего, но детали этого диалога он не раскрыл.

Артур Манасян / Фото: Екатерина Смолихина, amiс.ru

Однако свидетель подробно рассказал о своем разговоре с Якуниным и Куцем. А именно – после обысков 15 июля 2024 года Воротников обсуждал с Якуниным и Куцем детали предстоящего допроса по строительству ФОКа.

"Якунин и Куц нашли мне юриста, который должен был изложить мне нашу общую позицию, для того чтобы между нашими показаниями не было противоречий. Юриста оплачивали Куц и Якунин. Также в августе я обсуждал с Куцем, по каким вопросам меня будет опрашивать следователь. При этом Куц советовал мне, какие сведения нужно сообщать следствию, а о каких вопросах необходимо умолчать, чтобы не подставлять их. Например, я должен был молчать обо всех выявленных нарушениях и о том, что я сообщал о них указанному лицу", – подчеркнул он.

ФОК на ул. Сиреневой, 42/ Фото: amic.ru

Воротников добавил в своих показаниях, что на этой встрече Куц и Якунин просили его обвинить в произошедшем исключительно Манасяна, а о них ничего не говорить.

"Якунин сказал мне, что ему удалось составить задним числом договор, благодаря которому он хотел переложить свою ответственность за устройство некачественного асфальта на Манасяна. Также Якунин сказал, что он, имея доступ к объекту, собирается заменить некачественный асфальт и сообщить следствию, что изначально асфальт был надлежащего качества. Якунин делал акцент на том, что Манасян занимался асфальтом, предоставлял недостоверные паспорта, поэтому всю ответственность должен нести он. Эту информацию он просил сообщить следователю, а также не говорить, что Куц и Якунин знали о нарушениях при устройстве асфальта", – пояснил свидетель.

В завершающей части своих показаний Воротников отметил, что опасается за свою жизнь и здоровье, так как "Куц и Якунин имеют связи в коммерческих и криминальных кругах". Со слов свидетеля, Куц и Манасян предупреждали Воротникова, чтобы он "не говорил лишнего следователю", а иначе с ним "встретятся нужные ребята".

Евгений Якунин / Фото: amic.ru

Как идет суд?

Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна начали судить в Индустриальном районном суде 22 ноября 2024 года, сейчас на процессе допрашивают свидетелей и зачитывают их показания. Следующее заседание по делу состоится 20 февраля 2025 года. На данный момент осталось допросить еще около десяти человек.

Напомним, что в июне 2024 года Центральный районный суд приговорил генподрядчика Михаила Жданова к трем с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей за коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Следствие считает, что в 2022-2023 годах Жданов просил Якунина, Куца и Манасяна отдать ему 3,5 млн рублей за продление срока контракта. Эти средства якобы планировалось отправить на увеличение аванса и подписание акта приемки выполненных работ.

ФОК на ул. Сиреневая, 42/ Фото: amic.ru

При этом Жданов свою вину отрицает. Вскоре его защита собирается убедить уже кассационный суд в том, что Якунин, Куц и Манасян оговорили бизнесмена и дали ложные показания, чтобы избежать ответственности. Подробнее о деле Михаила Жданова можно прочитать здесь.

А ФОК уже сдан?

До сих пор ФОК не достроен. Сдать объект Минспорт хотел еще в конце 2022 года, однако потом сроки перенесли на сентябрь 2023-го. Затем министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов пообещал достроить ФОК до конца 2024 года. Однако в конце 2024 года он рассказал amic.ru, что готовность спорткомплекса составляет 98% и его скоро достроят. Однако сначала ведомство собирается взыскать с инвестора 40 миллионов рублей, полученные в качестве аванса. Открыть объект Минспорт планирует в 2025 году, отметил Нифонтов.