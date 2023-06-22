ОБЖ могут переименовать в "Основы безопасности и защита Родины"
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на самом деле этот предмет гораздо шире
22 июня 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о том, что предмет ОБЖ в российских школах могут переименовать в "Основы безопасности и защита Родины". Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас есть предмет "Основы безопасности жизнедеятельности", <…> этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире", – сказал Кравцов.
Он добавил, что провел беседу с представителями педагогического сообщества, а те, кто находится в зоне спецоперации, могут поспособствовать ведению новых уроков.
14:16:01 22-06-2023
А если родина Таджикистон, а стал тожероссиянином, то освобождение, как и по физкультуре ?
14:20:32 22-06-2023
Жуткая жуть... Только время отнимают у школьников на бесполезные предметы.
14:24:47 22-06-2023
ОБиЗР?
14:38:23 22-06-2023
Тот материал, на который в школе потратят год- два в армии усваивается за день.
15:19:08 22-06-2023
Не знаю, чему учат сейчас на ОБЖ, но раньше нас учили оказывать первую мед.помощь. Очень нужная вещь.
16:04:34 22-06-2023
Гость (15:19:08 22-06-2023) Не знаю, чему учат сейчас на ОБЖ, но раньше нас учили оказыв... К сожалению, такому сейчас на ОБЖ не учат, было бы полезно. А про "Основные угрозы национальным интересам и безопасности России", "Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности", "Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация", "МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" и подобная муть. Никакой практической пользы.
15:20:35 22-06-2023
Сразу видно, люди делом заняты. У них система разваливается, они названия "улучшают"
16:02:29 22-06-2023
Гость (14:20:32 22-06-2023) Жуткая жуть... Только время отнимают у школьников на бесполе... Основы безопасности и защита Родины - безполезные предметы??? Интересно это ципсошники такие смелые или местные тупоголовые.
16:32:21 22-06-2023
Гость (16:02:29 22-06-2023) Основы безопасности и защита Родины - безполезные предметы??... А ты видел, ЧТО на этих предметах преподаётся? Названия могут быть какие угодно чудесные, а по сути - это пустышка, а не предмет.
14:01:34 23-06-2023
Гость (16:32:21 22-06-2023) А ты видел, ЧТО на этих предметах преподаётся? Названия могу... Это не значит что таких предметов не должно быть. Их надо не отменять а наполнять реальным содержанием.
16:16:31 22-06-2023
У нас в школе учитель ОБЖ не служил в армии(((