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ОБЖ могут переименовать в "Основы безопасности и защита Родины"

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на самом деле этот предмет гораздо шире

22 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о том, что предмет ОБЖ в российских школах могут переименовать в "Основы безопасности и защита Родины". Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть предмет "Основы безопасности жизнедеятельности", <…> этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире", – сказал Кравцов.

Он добавил, что провел беседу с представителями педагогического сообщества, а те, кто находится в зоне спецоперации, могут поспособствовать ведению новых уроков. 

школы и детсады

Комментарии 11

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Гость

14:16:01 22-06-2023

А если родина Таджикистон, а стал тожероссиянином, то освобождение, как и по физкультуре ?

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Гость

14:20:32 22-06-2023

Жуткая жуть... Только время отнимают у школьников на бесполезные предметы.

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Гость

14:24:47 22-06-2023

ОБиЗР?

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Гость

14:38:23 22-06-2023

Тот материал, на который в школе потратят год- два в армии усваивается за день.

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Гость

15:19:08 22-06-2023

Не знаю, чему учат сейчас на ОБЖ, но раньше нас учили оказывать первую мед.помощь. Очень нужная вещь.

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Гость

16:04:34 22-06-2023

Гость (15:19:08 22-06-2023) Не знаю, чему учат сейчас на ОБЖ, но раньше нас учили оказыв... К сожалению, такому сейчас на ОБЖ не учат, было бы полезно. А про "Основные угрозы национальным интересам и безопасности России", "Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности", "Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация", "МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" и подобная муть. Никакой практической пользы.

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Гость

15:20:35 22-06-2023

Сразу видно, люди делом заняты. У них система разваливается, они названия "улучшают"

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Гость

16:02:29 22-06-2023

Гость (14:20:32 22-06-2023) Жуткая жуть... Только время отнимают у школьников на бесполе... Основы безопасности и защита Родины - безполезные предметы??? Интересно это ципсошники такие смелые или местные тупоголовые.

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Гость

16:32:21 22-06-2023

Гость (16:02:29 22-06-2023) Основы безопасности и защита Родины - безполезные предметы??... А ты видел, ЧТО на этих предметах преподаётся? Названия могут быть какие угодно чудесные, а по сути - это пустышка, а не предмет.

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Гость

14:01:34 23-06-2023

Гость (16:32:21 22-06-2023) А ты видел, ЧТО на этих предметах преподаётся? Названия могу... Это не значит что таких предметов не должно быть. Их надо не отменять а наполнять реальным содержанием.

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Гость

16:16:31 22-06-2023

У нас в школе учитель ОБЖ не служил в армии(((

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