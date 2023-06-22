ОБЖ могут переименовать в "Основы безопасности и защита Родины"

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на самом деле этот предмет гораздо шире

22 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о том, что предмет ОБЖ в российских школах могут переименовать в "Основы безопасности и защита Родины". Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть предмет "Основы безопасности жизнедеятельности", <…> этот предмет включает в себя курс начальной военной подготовки, но он шире", – сказал Кравцов.

Он добавил, что провел беседу с представителями педагогического сообщества, а те, кто находится в зоне спецоперации, могут поспособствовать ведению новых уроков.