НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае обнаружили новый очаг бешенства

Карантин ввели в одном из сел Солтонского района

30 мая 2025, 21:05, ИА Амител

Медицинские перчатки / Фото: Clay Banks / unsplash.com
Медицинские перчатки / Фото: Clay Banks / unsplash.com

Очередной случай бешенства выявили в Алтайском крае. На этот раз очаг опасного заболевания обнаружили в Солтонском районе. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.

Известно, что эпизоотический очаг находится в личном подсобном хозяйстве села Новая Ажинка Солтонского района. Населенный пункт объявлен неблагополучным, в действие приведен стандартный протокол.

Ограничительные меры будут действовать, пока последнее животное, подозреваемое в заболевании бешенством, не будет убито. Карантин продлится еще 60 календарных дней после этих мер.

В 2025 году на территории региона зарегистрировали уже более десяти очагов бешенства. В 2024 году было зафиксировано 13 случаев заболевания.

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

В Алтайском крае обстановка по бешенству среди животных остается напряженной

В 2025 году зафиксировали уже семь случаев заболевания, два из которых произошли в пригороде Барнаула
НОВОСТИОбщество
Алтайский край бешенство карантин

Комментарии 4

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Гость

22:08:11 30-05-2025

Опять выдумали бешенство, чтобы уничтожать животных в подсобных хозяйствах! Что значит: "подозреваемое в бешенстве"? То есть, факт бешенства никакими анализами не установлен, но животных надо убить!

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Гость

20:10:18 01-06-2025

Гость (22:08:11 30-05-2025) Опять выдумали бешенство, чтобы уничтожать животных в подсоб... если у вас привиты все животные, то никто атм ничо у вас не тронет. заботиться нужно и вакцинироваться каждые 6 мес

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Гость

20:10:57 01-06-2025

Гость (22:08:11 30-05-2025) Опять выдумали бешенство, чтобы уничтожать животных в подсоб... читайте внимательно и не истерите

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Колхозник

07:05:52 31-05-2025

Читайте внимательно. ВЫЯВЛЕН. Возьмите себе на содержание и излечение . Бешенство не лечится. Но очень заразно.

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