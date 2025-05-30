В Алтайском крае обнаружили новый очаг бешенства
Карантин ввели в одном из сел Солтонского района
30 мая 2025, 21:05, ИА Амител
Очередной случай бешенства выявили в Алтайском крае. На этот раз очаг опасного заболевания обнаружили в Солтонском районе. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.
Известно, что эпизоотический очаг находится в личном подсобном хозяйстве села Новая Ажинка Солтонского района. Населенный пункт объявлен неблагополучным, в действие приведен стандартный протокол.
Ограничительные меры будут действовать, пока последнее животное, подозреваемое в заболевании бешенством, не будет убито. Карантин продлится еще 60 календарных дней после этих мер.
В 2025 году на территории региона зарегистрировали уже более десяти очагов бешенства. В 2024 году было зафиксировано 13 случаев заболевания.
22:08:11 30-05-2025
Опять выдумали бешенство, чтобы уничтожать животных в подсобных хозяйствах! Что значит: "подозреваемое в бешенстве"? То есть, факт бешенства никакими анализами не установлен, но животных надо убить!
20:10:18 01-06-2025
Гость (22:08:11 30-05-2025) Опять выдумали бешенство, чтобы уничтожать животных в подсоб... если у вас привиты все животные, то никто атм ничо у вас не тронет. заботиться нужно и вакцинироваться каждые 6 мес
20:10:57 01-06-2025
Гость (22:08:11 30-05-2025) Опять выдумали бешенство, чтобы уничтожать животных в подсоб... читайте внимательно и не истерите
07:05:52 31-05-2025
Читайте внимательно. ВЫЯВЛЕН. Возьмите себе на содержание и излечение . Бешенство не лечится. Но очень заразно.