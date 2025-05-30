Карантин ввели в одном из сел Солтонского района

30 мая 2025, 21:05, ИА Амител

Медицинские перчатки / Фото: Clay Banks / unsplash.com

Очередной случай бешенства выявили в Алтайском крае. На этот раз очаг опасного заболевания обнаружили в Солтонском районе. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.

Известно, что эпизоотический очаг находится в личном подсобном хозяйстве села Новая Ажинка Солтонского района. Населенный пункт объявлен неблагополучным, в действие приведен стандартный протокол.

Ограничительные меры будут действовать, пока последнее животное, подозреваемое в заболевании бешенством, не будет убито. Карантин продлится еще 60 календарных дней после этих мер.

В 2025 году на территории региона зарегистрировали уже более десяти очагов бешенства. В 2024 году было зафиксировано 13 случаев заболевания.