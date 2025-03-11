Очаг бешенства обнаружили в пригороде Барнаула

Какие именно животные оказались больными, неизвестно

11 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

Очаг бешенства выявили на территории личного подсобного хозяйства в пригороде Барнаула. Указ губернатора Алтайского края о введении карантина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Смертельное для животных и человека заболевание обнаружили в поселке Бельмесево на улице Походной.

Информации о том, какие именно животные оказались больными, в документе нет.

По приведенному в документе адресу расположен частный дом с "личным подсобным хозяйством". Сейчас там действует карантин, который снимут через 60 дней после принятия санитарных мер: убоя зараженных животных и уничтожения их трупов.

Напомним, это уже пятый с начала 2025 года случай введения карантина из-за бешенства в Алтайском крае. Ранее очаги обнаруживали в селах: