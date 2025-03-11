Очаг бешенства обнаружили в пригороде Барнаула
Какие именно животные оказались больными, неизвестно
11 марта 2025, 11:40, ИА Амител
Очаг бешенства выявили на территории личного подсобного хозяйства в пригороде Барнаула. Указ губернатора Алтайского края о введении карантина опубликовали на официальном портале правовой информации.
Смертельное для животных и человека заболевание обнаружили в поселке Бельмесево на улице Походной.
Информации о том, какие именно животные оказались больными, в документе нет.
По приведенному в документе адресу расположен частный дом с "личным подсобным хозяйством". Сейчас там действует карантин, который снимут через 60 дней после принятия санитарных мер: убоя зараженных животных и уничтожения их трупов.
Напомним, это уже пятый с начала 2025 года случай введения карантина из-за бешенства в Алтайском крае. Ранее очаги обнаруживали в селах:
- Новиково Бийского района;
- Золотуха Локтевского района;
- Корболиха Третьяковского района;
- Новенькое Локтевского района.
12:00:02 11-03-2025
Нам еще только этого под боком не хватало
14:31:26 11-03-2025
Гость (12:00:02 11-03-2025) Нам еще только этого под боком не хватало...
Нам - это любителям отведать фермерского натуралтного?))
14:38:45 11-03-2025
Гость (12:00:02 11-03-2025) Нам еще только этого под боком не хватало... Зато теперь мы можем с твёрдостью говорить, что у нас есть ВСЁ
14:17:24 11-03-2025
Заходила во двор Лисичка Сестричка, с пеной у рта и дикими глазами, да из лесу, и отведала из миски (корыта) живущих в ЛПХ животных.
Ветеринар: - И-и-и снова здрастути!
19:15:30 11-03-2025
Володя Конский (14:17:24 11-03-2025) Заходила во двор Лисичка Сестричка, с пеной у рта и дикими г... они просто носители могут быть без проявления заболевания
15:27:00 11-03-2025
Бродячие псины - отличные разносчики бешенства
19:16:28 11-03-2025
Чучмек (15:27:00 11-03-2025) Бродячие псины - отличные разносчики бешенства... в Барнауле их по Матросова просто огромные стаи!! там по улочкам у Пивоварки, я лично видела 2 стаи по 10- 8 собак выше среднего размера
15:51:16 11-03-2025
ну скажем так - там рядом садоводства овраги где полно диких животных бешеных бродит
карантин ничего не даст, тут основательная зачистка местности нужна
20:47:42 11-03-2025
бешенством страдают не животные а люди которые распространяют эти слухи чтобы напугать население и поставить прививки