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Очаг бешенства обнаружили в пригороде Барнаула

Какие именно животные оказались больными, неизвестно

11 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com
Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

Очаг бешенства выявили на территории личного подсобного хозяйства в пригороде Барнаула. Указ губернатора Алтайского края о введении карантина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Смертельное для животных и человека заболевание обнаружили в поселке Бельмесево на улице Походной.

Информации о том, какие именно животные оказались больными, в документе нет.

По приведенному в документе адресу расположен частный дом с "личным подсобным хозяйством". Сейчас там действует карантин, который снимут через 60 дней после принятия санитарных мер: убоя зараженных животных и уничтожения их трупов.

Напомним, это уже пятый с начала 2025 года случай введения карантина из-за бешенства в Алтайском крае. Ранее очаги обнаруживали в селах:

  • Новиково Бийского района;
  • Золотуха Локтевского района;
  • Корболиха Третьяковского района;
  • Новенькое Локтевского района.
Алтайский край

Комментарии 9

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Гость

12:00:02 11-03-2025

Нам еще только этого под боком не хватало

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Гость

14:31:26 11-03-2025

Гость (12:00:02 11-03-2025) Нам еще только этого под боком не хватало...
Нам - это любителям отведать фермерского натуралтного?))

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Гость

14:38:45 11-03-2025

Гость (12:00:02 11-03-2025) Нам еще только этого под боком не хватало... Зато теперь мы можем с твёрдостью говорить, что у нас есть ВСЁ

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Володя Конский

14:17:24 11-03-2025

Заходила во двор Лисичка Сестричка, с пеной у рта и дикими глазами, да из лесу, и отведала из миски (корыта) живущих в ЛПХ животных.
Ветеринар: - И-и-и снова здрастути!

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Гость

19:15:30 11-03-2025

Володя Конский (14:17:24 11-03-2025) Заходила во двор Лисичка Сестричка, с пеной у рта и дикими г... они просто носители могут быть без проявления заболевания

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Чучмек

15:27:00 11-03-2025

Бродячие псины - отличные разносчики бешенства

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Гость

19:16:28 11-03-2025

Чучмек (15:27:00 11-03-2025) Бродячие псины - отличные разносчики бешенства... в Барнауле их по Матросова просто огромные стаи!! там по улочкам у Пивоварки, я лично видела 2 стаи по 10- 8 собак выше среднего размера

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Гость

15:51:16 11-03-2025

ну скажем так - там рядом садоводства овраги где полно диких животных бешеных бродит
карантин ничего не даст, тут основательная зачистка местности нужна

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гость

20:47:42 11-03-2025

бешенством страдают не животные а люди которые распространяют эти слухи чтобы напугать население и поставить прививки

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