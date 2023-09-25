Очаг холода пройден. Когда на Алтае ожидается потепление до летних температур
В регионе с каждым днем будет все теплее и теплее
25 сентября 2023, 16:18, ИА Амител
В Алтайском крае ночью 26 сентября ожидаются заморозки до -3 градусов, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. Однако такие низкие температуры возможны лишь местами. Наиболее они вероятны в северо-восточных районах. Там же синоптики прогнозируют дождь со снегом.
"Ночью 26 сентября по краю местами ожидаются дожди, они будут небольшой и умеренной интенсивности. Столбики термометров покажут по региону от -3 до +2 градусов, по западным районам до +8. Заморозки возможны при прояснении по северо-востоку", – отметила синоптик.
Утром во вторник местами будет туман. Днем 26 сентября порывы ветра по юго-востоку могут достигать 12 м/с. Днем прогнозируют +10...+15 градусов.
27-28 сентября ожидается преимущественно без осадков: в утренние часы местами туман, ночью ветер слабый и умеренный, а днем местами порывы до 12 м/с.
Ночью в среду и четверг температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 0...+8, в предгорьях вероятны заморозки до -4 градусов.
Днем 27 сентября ожидается +13...+18 градусов, 28 сентября прогнозируют +14...+19 градусов. И в пятницу, 29 сентября, характер погоды существенно не изменится.
На выходных: +2...+7 ночью, +14...+19 днем. Преимущественно без осадков.
"В дальнейшем ожидаются небольшие колебания температур, но такого мощного затока холода, как было на выходных, не прогнозируется до 3 октября", – подчеркнула Сырых.
23:24:58 25-09-2023
думаю потепление до летних температур ожидается в мае
10:28:47 26-09-2023
Где отопление, ...........!! Какого хрена? Сегодня с утра был 0 градусов, а нам рассказывают, что будут "летние температуры". Охренели? 26 сентября на дворе.