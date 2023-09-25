В регионе с каждым днем будет все теплее и теплее

25 сентября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ночью 26 сентября ожидаются заморозки до -3 градусов, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. Однако такие низкие температуры возможны лишь местами. Наиболее они вероятны в северо-восточных районах. Там же синоптики прогнозируют дождь со снегом.

"Ночью 26 сентября по краю местами ожидаются дожди, они будут небольшой и умеренной интенсивности. Столбики термометров покажут по региону от -3 до +2 градусов, по западным районам до +8. Заморозки возможны при прояснении по северо-востоку", – отметила синоптик.

Утром во вторник местами будет туман. Днем 26 сентября порывы ветра по юго-востоку могут достигать 12 м/с. Днем прогнозируют +10...+15 градусов.

27-28 сентября ожидается преимущественно без осадков: в утренние часы местами туман, ночью ветер слабый и умеренный, а днем местами порывы до 12 м/с.

Ночью в среду и четверг температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 0...+8, в предгорьях вероятны заморозки до -4 градусов.

Днем 27 сентября ожидается +13...+18 градусов, 28 сентября прогнозируют +14...+19 градусов. И в пятницу, 29 сентября, характер погоды существенно не изменится.

На выходных: +2...+7 ночью, +14...+19 днем. Преимущественно без осадков.