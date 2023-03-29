Очень пьяный мужчина прилёг отдохнуть под танком в Барнауле

В соцсетях пользователи отметили, что трогать уставшего не стоило

29 марта 2023, 07:51, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле на площади Победы заметили мужчину, решившего поспать в необычном месте. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Барнаул".

Горожанин решил спрятаться от погодных неурядиц прямо под танком, лёг под откос и уснул.

Пользователи в социальных сетях отметили, что мужчина мог просто очень сильно устать, так что автор поступил правильно, не тронув его.

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