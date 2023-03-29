НОВОСТИОбщество

Очень пьяный мужчина прилёг отдохнуть под танком в Барнауле

В соцсетях пользователи отметили, что трогать уставшего не стоило

29 марта 2023, 07:51, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле на площади Победы заметили мужчину, решившего поспать в необычном месте. Об этом рассказали в сообществе "Подслушано Барнаул".

Горожанин решил спрятаться от погодных неурядиц прямо под танком, лёг под откос и уснул.

Пользователи в социальных сетях отметили, что мужчина мог просто очень сильно устать, так что автор поступил правильно, не тронув его.

Ранее сообщалось, что житель посёлка Октябрьского в Новосибирской области открыл стрельбу из окна многоквартирного дома.

Комментарии 13

  • а ведь завтра в атаку,завтра снова под танки.... Бой был короткий. А потом глушили водку ледяную, И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Это ещё ерунда, вчера по Павловскому тракту 291 неадекват бегал и колотил руками машины, сбивал боковые зеркала. Если редакции надо, могу видео прислать
    29 марта, Гость   Ответить
  • Если редакции надо, могу видео прислать--- Если не сложно, пришлите пожалуйста на news@amic.ru Спасибо.
    29 марта, Гость   Ответить
  • ну спит человек что пристали то?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Если на том видео нет сквозных отверстий от пуль,то неинтересно.Сами посудите,кого это может заинтересовать?Господи,куда этот мир катится? Спаси и сохрани.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Он хочет 200 тысяч в месяц
    29 марта, Гость   Ответить
  • Понапокупают телефоны за 30кР, а картинка как из 2000х годов)
    29 марта, Гость   Ответить
  • Броня крепка и танки наши быстры,А кому не нравятся,пусть в израйль ехают
    29 марта, Гость   Ответить
  • неадекват бегал и колотил руками машины, сбивал боковые зеркала.--- если лозунги никакие не кричал то всё нормально
    29 марта, Гость   Ответить
  • Доброволец
    29 марта, Гость   Ответить
  • Почему "Очень пьяный мужчина..."??? Его проверяли ??? а так-то с измененным сознанием и по другим причинам, и не очень пьяные бывают....с каждым годом всё больше!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Нормальный танкист. Как только есть свободная минутка- скорее под любимый танк, "подтягивать храповик".
    29 марта, Гость   Ответить
  • А ведь тоже на танкиста обучался.На военной кафедре и в поле за "Европой".Помню тогда ещё сверху парашютисты прыгали.
    30 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров