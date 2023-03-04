Очень скользко. О погоде в Алтайском крае 4 марта

В регионе будет сильная гололедица

04 марта 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в субботу, 4 марта, ожидается -2...-7 градусов, в предгорьях местами до +3°С, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег, местами метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с", – рассказали синоптики.

В Барнауле также преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Температура -3...-5 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.