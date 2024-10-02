"Очень тихо". В Барнауле завыли сирены

Сигнал подавали в течение трех минут – с 10:40 до 10:43

02 октября 2024, 10:47, ИА Амител

Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 2 октября проверили системы оповещения населения. Как ранее сообщили в мэрии, городские сирены подали сигнал "Внимание всем!", который предназначен для оперативного информирования граждан при угрозе или возникновении ЧС.

Сирены подавали сигнал в течение трех минут – с 10:40 до 10:43.

Как отметили жители Барнаула, сигнал был практически не слышен, во всяком случае, в некоторых частях города: "Очень тихо", "Вообще не слышно".

Напомним, услышав сигнал оповещения гражданской обороны, гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу 1-10 канала или FM-радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России" (частота вещания в Барнауле – 103,4 МГц), "Авторадио" (103,9 МГц), "Шансон" (101,9 МГц) и прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.