"Очень тихо". В Барнауле завыли сирены
Сигнал подавали в течение трех минут – с 10:40 до 10:43
02 октября 2024, 10:47, ИА Амител
В Барнауле 2 октября проверили системы оповещения населения. Как ранее сообщили в мэрии, городские сирены подали сигнал "Внимание всем!", который предназначен для оперативного информирования граждан при угрозе или возникновении ЧС.
Сирены подавали сигнал в течение трех минут – с 10:40 до 10:43.
Как отметили жители Барнаула, сигнал был практически не слышен, во всяком случае, в некоторых частях города: "Очень тихо", "Вообще не слышно".
Напомним, услышав сигнал оповещения гражданской обороны, гражданам следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу 1-10 канала или FM-радиоприемники, переключив их на радиопрограмму "Радио России" (частота вещания в Барнауле – 103,4 МГц), "Авторадио" (103,9 МГц), "Шансон" (101,9 МГц) и прослушать сообщение Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
10:54:54 02-10-2024
их неслышно! И это каждый год. для чего тогда устраивать такое "шоу"? Сначала надо привести в соответствие оповещение при ЧС иГО, а потом его проверять.
11:05:53 02-10-2024
Вообще забыл что сегодня будет проверка. И если бы сейчас новость не прочитал, не узнал бы что была.
11:09:41 02-10-2024
Главное - что нужные люди оповещены и знают где убежища, а остальные не нужны?
11:43:44 02-10-2024
Гость (11:09:41 02-10-2024) Главное - что нужные люди оповещены и знают где убежища, а ... Такие нужные люди будут бесполезны после того как выйдут из бомбоубежищ
11:41:34 02-10-2024
Я сегодня слышала, в прошлом году не слышала.
12:09:49 02-10-2024
Гость (11:41:34 02-10-2024) Я сегодня слышала, в прошлом году не слышала.... Тоже в этом году слышал, а в прошлом не слышал. Но звук был настолько тихий, что мы с дочерью слышали в комнате очень тихий звук. Жена находилась на кухне не слышала хоть у нее и окно было открыто. Живем на Малых Прудских.
12:09:14 02-10-2024
На старом базаре ни звука
17:38:13 02-10-2024
Тихо - это чтобы барнаульцы не испугались!!!