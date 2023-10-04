Некоторые барнаульцы специально ждали тревожный сигнал, но услышали "писк мыши"

04 октября 2023, 13:18, ИА Амител

Некоторые жители Барнаула заявили, что или совсем не слышали сигнал тревоги в городе, или же он был слишком тихим. Специально для тех, кто не слышал звук сирены, а хотелось бы послушать, amic.ru публикует видео с проспекта Социалистического – недалеко от железнодорожного вокзала.

Напомним, утром 4 октября, примерно в 10:30, прошла проверка систем оповещения населения. При помощи сирен и громкоговорителей подали сигнал "Внимание всем!". Эфир теле- и радиоканалов заместили информацией по безопасности.

Комментарии барнаульцев:

"На пересечении улиц Сиреневая и Взлетная сигнал был похож на писк мыши. И то, потому что окно открыто и специально ждали".

"Плохо звучит. На улице Панфиловцев, 15, еле услышала дома. Очень тихо".

"Не звучит".

"Где? В центре как-то тихо".

"В поселке Власиха было даже неплохо слышно. Правда, пришлось открыть окно".

"Мы с утра на улице Интернациональной, ничего не было слышно".

"Не было. Я не знаю, кого они пытались проверять, но в районе "Арены" никто тревоги не слышал".

"Услышала сирену только потому, что было открыто окно, и то – еле-еле. На улице Энтузиастов, 36".

"Во всяком случае, на Потоке тихо".

"Проспект Ленина – тишина".

"На улице Исакова все слышно было".

"Площадь Советов – тихо, как в раю".

"На пересечении проспекта Комсомольского с улицей Димитрова гудело, но не очень громко. Двери если открыть, то слышно".