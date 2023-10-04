НОВОСТИОбщество

Для тех, кто не слышал! Публикуем видео со звуком сирены в Барнауле

Некоторые барнаульцы специально ждали тревожный сигнал, но услышали "писк мыши"

04 октября 2023, 13:18, ИА Амител

Некоторые жители Барнаула заявили, что или совсем не слышали сигнал тревоги в городе, или же он был слишком тихим. Специально для тех, кто не слышал звук сирены, а хотелось бы послушать, amic.ru публикует видео с проспекта Социалистического – недалеко от железнодорожного вокзала.

Напомним, утром 4 октября, примерно в 10:30, прошла проверка систем оповещения населения. При помощи сирен и громкоговорителей подали сигнал "Внимание всем!". Эфир теле- и радиоканалов заместили информацией по безопасности.

Комментарии барнаульцев:

"На пересечении улиц Сиреневая и Взлетная сигнал был похож на писк мыши. И то, потому что окно открыто и специально ждали".

"Плохо звучит. На улице Панфиловцев, 15, еле услышала дома. Очень тихо".

"Не звучит".

"Где? В центре как-то тихо".

"В поселке Власиха было даже неплохо слышно. Правда, пришлось открыть окно".

"Мы с утра на улице Интернациональной, ничего не было слышно".

"Не было. Я не знаю, кого они пытались проверять, но в районе "Арены" никто тревоги не слышал".

"Услышала сирену только потому, что было открыто окно, и то – еле-еле. На улице Энтузиастов, 36".

"Во всяком случае, на Потоке тихо".

"Проспект Ленина – тишина".

"На улице Исакова все слышно было".

"Площадь Советов – тихо, как в раю".

"На пересечении проспекта Комсомольского с улицей Димитрова гудело, но не очень громко. Двери если открыть, то слышно".

Фото: МЧС России

Что за сирены зазвучат в Барнауле и других городах 4 октября и как себя вести?

Тревожные сигналы прозвучат по всей стране, сообщает МЧС России
НОВОСТИОбщество
Барнаул проверки

Комментарии 33

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Гость

13:22:17 04-10-2023

Браво! запишу на диск - буду переслушивать и передам по наследству!

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Гость

16:09:21 04-10-2023

Гость (13:22:17 04-10-2023) Браво! запишу на диск - буду переслушивать и передам по насл... Очень жаль, что у таких как вы наследство есть, Вам бы запретить размножаться, дураков в стране было бы сильно меньше.

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Гость

16:11:50 04-10-2023

Гость (16:09:21 04-10-2023) Очень жаль, что у таких как вы наследство есть, Вам бы запре... вы же после себя никого не оставили, чтоб дураков не стало больше? правда же?

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Гость

13:23:20 04-10-2023

Эфир теле- и радиоканалов заместили информацией по безопасности..... Все на работе теликов и радио нет, сирену не слышно. Все для народа.

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Гость

13:24:33 04-10-2023

Специально для тех, кто не слышал звук сирены, а хотелось бы послушать, ---------------АХа-ХАА.. смешно, вы там прям юмористы))))

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Гость

13:38:18 04-10-2023

Не услышали, считай вас нет уже. Повторять не для кого. Прощайте!

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Гость

13:40:31 04-10-2023

28 лет живу в Барнауле. Ни я ни моя семья ни разу не слышали.

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Гость

19:22:35 04-10-2023

Гость (13:40:31 04-10-2023) 28 лет живу в Барнауле. Ни я ни моя семья ни разу не слышали... меж тем с 2012 года каждый год воет

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Гость

13:43:07 04-10-2023

Прощайте!.... хнык(

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Гость

13:52:28 04-10-2023

не проще было всем смс-ки разослать

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Гость

14:08:46 04-10-2023

Гость (13:52:28 04-10-2023) не проще было всем смс-ки разослать... В случае реальной необходимости оповещения, смс-ки ходить уже не будут

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Гость

14:17:01 04-10-2023

Гость (14:08:46 04-10-2023) В случае реальной необходимости оповещения, смс-ки ходить уж... В случае чего реального куда вы собрались бежать? Вот кроме шуток? В убежище, которое неизвестно где и ни к чему не готово, к гадалке не ходи? Где ни воды, ни еды, ни, вполне вероятно, воздуха? Ну или завалит его вместе с вами же. Опять же, вы как отличите, реальное оно или как сегодня? Предупреждают далеко не всегда, чаще всего уже после этого воя. И?

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Гость

14:53:07 04-10-2023

Гость (14:17:01 04-10-2023) В случае чего реального куда вы собрались бежать? Вот кроме ... У меня есть бункер в доме. Оповестят, спрячусь.

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Гость

15:10:08 04-10-2023

Гость (14:53:07 04-10-2023) У меня есть бункер в доме. Оповестят, спрячусь.... Никто вас не оповестит.

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Гость

16:04:23 04-10-2023

Гость (15:10:08 04-10-2023) Никто вас не оповестит.... плохо(

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Гость

19:24:21 04-10-2023

Гость (14:17:01 04-10-2023) В случае чего реального куда вы собрались бежать? Вот кроме ... в центре ТРИ хорошо оборудованных рабочих убежища, в индустриальном одно

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Гость

19:23:21 04-10-2023

Гость (13:52:28 04-10-2023) не проще было всем смс-ки разослать... в них нет смысла, тк во многих ситуациях электронике хана

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Гость

13:53:16 04-10-2023

Это только для жителей живущих в районе вокзала.

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Гость

14:09:02 04-10-2023

Живу в районе вокзале, не слышали, окна открыты на проветривание

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Гость

14:12:15 04-10-2023

Гость (14:09:02 04-10-2023) Живу в районе вокзале, не слышали, окна открыты на проветрив... Ухи чистить надо.

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Гость

15:09:30 04-10-2023

Гость (14:09:02 04-10-2023) Живу в районе вокзале, не слышали, окна открыты на проветрив... Ну значит наша власть даже на сирену не способна, а на спасение народа тем более рассчитывать не приходится.

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Гость

19:25:33 04-10-2023

Гость (15:09:30 04-10-2023) Ну значит наша власть даже на сирену не способна, а на спасе... вам никто не должен, че как дите малое. сами спасайтесь, кто будет нянькать взрослого человека-то?!

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Гость

14:48:03 04-10-2023

На пересечении Соца и Чкалова не слышно было

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Гость

15:02:43 04-10-2023

"Если вы слышите меня — вы и есть Сопротивление."

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Гость

15:08:38 04-10-2023

Гость (15:02:43 04-10-2023) "Если вы слышите меня — вы и есть Сопротивление."... а тут призыв к восстанию же

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Гость

15:35:31 04-10-2023

Системы оповещения (ожидаемо) сработали отвратительно! В помещениях вообще ни чего не слышно.

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Татьяна

15:51:20 04-10-2023

А в случае чего, куда бежать?????? Где укрытия???В подвале дома - сырище, вонище ! Объясните , расскажите А то чуть прогудели , а информации по безопасности ни какой Гражданская безопасность АУ

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Гость

19:26:30 04-10-2023

Татьяна (15:51:20 04-10-2023) А в случае чего, куда бежать?????? Где укрытия???В подвале д... есит инфа об убежищах в сети. ищите и обрящите

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Гость

16:05:33 04-10-2023

А в это время у Калининграда кружат 2 самолёта радиоразведки, а у Питера аж боевой самолёт РЭБ НАТО. Наверняка ведут перехват GSM каналов системы оповещения. Да-да, там стоят обычные модемы производства Тайвань. И вообще, внутри - один Китай.

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гость

16:53:17 04-10-2023

Профинтерна не слышал. А реально, куда бежать, если что? Дайте официальный комментарий пожалуйста!

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Гость

16:57:16 04-10-2023

гость (16:53:17 04-10-2023) А реально, куда бежать, если что? Дай... Насколько я понимаю, никуда. А зачем? кому мы нужны то, нет для нас убежищ.

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Гость

19:27:23 04-10-2023

Гость (16:57:16 04-10-2023) Насколько я понимаю, никуда. А зачем? кому мы нужны то, нет... если даже себе не нужны...

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Гость

19:27:00 04-10-2023

гость (16:53:17 04-10-2023) Профинтерна не слышал. А реально, куда бежать, если что? Дай... позвоните 112 и там спросите

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