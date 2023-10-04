Для тех, кто не слышал! Публикуем видео со звуком сирены в Барнауле
Некоторые барнаульцы специально ждали тревожный сигнал, но услышали "писк мыши"
04 октября 2023, 13:18, ИА Амител
Некоторые жители Барнаула заявили, что или совсем не слышали сигнал тревоги в городе, или же он был слишком тихим. Специально для тех, кто не слышал звук сирены, а хотелось бы послушать, amic.ru публикует видео с проспекта Социалистического – недалеко от железнодорожного вокзала.
Напомним, утром 4 октября, примерно в 10:30, прошла проверка систем оповещения населения. При помощи сирен и громкоговорителей подали сигнал "Внимание всем!". Эфир теле- и радиоканалов заместили информацией по безопасности.
Комментарии барнаульцев:
"На пересечении улиц Сиреневая и Взлетная сигнал был похож на писк мыши. И то, потому что окно открыто и специально ждали".
"Плохо звучит. На улице Панфиловцев, 15, еле услышала дома. Очень тихо".
"Не звучит".
"Где? В центре как-то тихо".
"В поселке Власиха было даже неплохо слышно. Правда, пришлось открыть окно".
"Мы с утра на улице Интернациональной, ничего не было слышно".
"Не было. Я не знаю, кого они пытались проверять, но в районе "Арены" никто тревоги не слышал".
"Услышала сирену только потому, что было открыто окно, и то – еле-еле. На улице Энтузиастов, 36".
"Во всяком случае, на Потоке тихо".
"Проспект Ленина – тишина".
"На улице Исакова все слышно было".
"Площадь Советов – тихо, как в раю".
"На пересечении проспекта Комсомольского с улицей Димитрова гудело, но не очень громко. Двери если открыть, то слышно".
13:22:17 04-10-2023
Браво! запишу на диск - буду переслушивать и передам по наследству!
16:09:21 04-10-2023
Гость (13:22:17 04-10-2023) Браво! запишу на диск - буду переслушивать и передам по насл... Очень жаль, что у таких как вы наследство есть, Вам бы запретить размножаться, дураков в стране было бы сильно меньше.
16:11:50 04-10-2023
Гость (16:09:21 04-10-2023) Очень жаль, что у таких как вы наследство есть, Вам бы запре... вы же после себя никого не оставили, чтоб дураков не стало больше? правда же?
13:23:20 04-10-2023
Эфир теле- и радиоканалов заместили информацией по безопасности..... Все на работе теликов и радио нет, сирену не слышно. Все для народа.
13:24:33 04-10-2023
Специально для тех, кто не слышал звук сирены, а хотелось бы послушать, ---------------АХа-ХАА.. смешно, вы там прям юмористы))))
13:38:18 04-10-2023
Не услышали, считай вас нет уже. Повторять не для кого. Прощайте!
13:40:31 04-10-2023
28 лет живу в Барнауле. Ни я ни моя семья ни разу не слышали.
19:22:35 04-10-2023
Гость (13:40:31 04-10-2023) 28 лет живу в Барнауле. Ни я ни моя семья ни разу не слышали... меж тем с 2012 года каждый год воет
13:43:07 04-10-2023
Прощайте!.... хнык(
13:52:28 04-10-2023
не проще было всем смс-ки разослать
14:08:46 04-10-2023
Гость (13:52:28 04-10-2023) не проще было всем смс-ки разослать... В случае реальной необходимости оповещения, смс-ки ходить уже не будут
14:17:01 04-10-2023
Гость (14:08:46 04-10-2023) В случае реальной необходимости оповещения, смс-ки ходить уж... В случае чего реального куда вы собрались бежать? Вот кроме шуток? В убежище, которое неизвестно где и ни к чему не готово, к гадалке не ходи? Где ни воды, ни еды, ни, вполне вероятно, воздуха? Ну или завалит его вместе с вами же. Опять же, вы как отличите, реальное оно или как сегодня? Предупреждают далеко не всегда, чаще всего уже после этого воя. И?
14:53:07 04-10-2023
Гость (14:17:01 04-10-2023) В случае чего реального куда вы собрались бежать? Вот кроме ... У меня есть бункер в доме. Оповестят, спрячусь.
15:10:08 04-10-2023
Гость (14:53:07 04-10-2023) У меня есть бункер в доме. Оповестят, спрячусь.... Никто вас не оповестит.
16:04:23 04-10-2023
Гость (15:10:08 04-10-2023) Никто вас не оповестит.... плохо(
19:24:21 04-10-2023
Гость (14:17:01 04-10-2023) В случае чего реального куда вы собрались бежать? Вот кроме ... в центре ТРИ хорошо оборудованных рабочих убежища, в индустриальном одно
19:23:21 04-10-2023
Гость (13:52:28 04-10-2023) не проще было всем смс-ки разослать... в них нет смысла, тк во многих ситуациях электронике хана
13:53:16 04-10-2023
Это только для жителей живущих в районе вокзала.
14:09:02 04-10-2023
Живу в районе вокзале, не слышали, окна открыты на проветривание
14:12:15 04-10-2023
Гость (14:09:02 04-10-2023) Живу в районе вокзале, не слышали, окна открыты на проветрив... Ухи чистить надо.
15:09:30 04-10-2023
Гость (14:09:02 04-10-2023) Живу в районе вокзале, не слышали, окна открыты на проветрив... Ну значит наша власть даже на сирену не способна, а на спасение народа тем более рассчитывать не приходится.
19:25:33 04-10-2023
Гость (15:09:30 04-10-2023) Ну значит наша власть даже на сирену не способна, а на спасе... вам никто не должен, че как дите малое. сами спасайтесь, кто будет нянькать взрослого человека-то?!
14:48:03 04-10-2023
На пересечении Соца и Чкалова не слышно было
15:02:43 04-10-2023
"Если вы слышите меня — вы и есть Сопротивление."
15:08:38 04-10-2023
Гость (15:02:43 04-10-2023) "Если вы слышите меня — вы и есть Сопротивление."... а тут призыв к восстанию же
15:35:31 04-10-2023
Системы оповещения (ожидаемо) сработали отвратительно! В помещениях вообще ни чего не слышно.
15:51:20 04-10-2023
А в случае чего, куда бежать?????? Где укрытия???В подвале дома - сырище, вонище ! Объясните , расскажите А то чуть прогудели , а информации по безопасности ни какой Гражданская безопасность АУ
19:26:30 04-10-2023
Татьяна (15:51:20 04-10-2023) А в случае чего, куда бежать?????? Где укрытия???В подвале д... есит инфа об убежищах в сети. ищите и обрящите
16:05:33 04-10-2023
А в это время у Калининграда кружат 2 самолёта радиоразведки, а у Питера аж боевой самолёт РЭБ НАТО. Наверняка ведут перехват GSM каналов системы оповещения. Да-да, там стоят обычные модемы производства Тайвань. И вообще, внутри - один Китай.
16:53:17 04-10-2023
Профинтерна не слышал. А реально, куда бежать, если что? Дайте официальный комментарий пожалуйста!
16:57:16 04-10-2023
гость (16:53:17 04-10-2023) А реально, куда бежать, если что? Дай... Насколько я понимаю, никуда. А зачем? кому мы нужны то, нет для нас убежищ.
19:27:23 04-10-2023
Гость (16:57:16 04-10-2023) Насколько я понимаю, никуда. А зачем? кому мы нужны то, нет... если даже себе не нужны...
19:27:00 04-10-2023
гость (16:53:17 04-10-2023) Профинтерна не слышал. А реально, куда бежать, если что? Дай... позвоните 112 и там спросите