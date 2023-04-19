Очень упорных несовершеннолетних угонщиков осудят в Новоалтайске

Подростки попытались покататься на двух машинах, но довольствоваться пришлось мотоциклом

19 апреля 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Двое 16-летних угонщиков предстанут перед судом в Новоалтайске. Об этом рассказали в региональном СК.

В ночь с 22 на 23 декабря подростки увидели на улице автомобиль, в котором горел свет, залезли внутрь, проехали несколько метров, но машина заглохла. Прогулка продолжилась, а на пути угонщиков возникла ещё одна машина: они разбили стекло, забрались внутрь, но не смогли её завести – не было аккумулятора. В итоге совершить угон им удалось, но не авто, а мотоцикла.

В ходе предварительного следствия парни сознались в содеянном, раскаялись. Уголовное дело следователи направили в суд.