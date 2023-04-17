Три человека пострадали при столкновении двух легковушек и грузовика в Алтайском крае

Авария случилась в Кулундинском районе

17 апреля 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Три человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Кулундинском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась 17 апреля около 10:00 возле села Табуны – на 351-м километре трассы К-03.

Предварительно установлено, что 74-летний мужчина ехал на Toyota Probox в сторону райцентра, но по пути выскочил на встречку и столкнулся с грузовым авто Mercedes. От удара Probox отскочил на движущуюся в попутном направлении Toyota Ipsum.

Фото: "Инцидент Барнаул"

"В результате происшествия водитель Toyota Probox и его пассажир, женщина 1961 года рождения, а также пассажир Ipsum, женщина 1988 года рождения, получили ранения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Напомним, в Алтайском крае 17 апреля из-за непогоды для всех видов транспорта закрыли два участка трасс.