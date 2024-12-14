"Очень возмущена". Бийчанка пожаловалась на пивнушку с советской атрибутикой

Женщина считает, что сейчас не чтут историю и не хотят ее сберечь

14 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

"Пиvонер" / Фото читательницы amic.ru

Жительница Бийска пожаловалась на пивнушку с названием "Пиvонер" и советской атрибутикой. Бар расположен на Ленинградской улице.

Горожанка отметила, что больше всего ее возмутило использование значка пионерии в названии, а также две статуи пионеров на входе.

"И вот это у нас называется пивбар. Что хотели сказать этим, совсем непонятно. Но я очень возмущена. Мы родились в Советском Союзе. Мы пионеры. Мы с гордостью ходили в этих галстуках, носили знамя. И что теперь? Во что теперь это прям превратилось? Сейчас не чтут историю, не хотят ее беречь", – посетовала горожанка amic.ru.

Также женщина указала, что рядом с заведением находится детский парк.