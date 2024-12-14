"Очень возмущена". Бийчанка пожаловалась на пивнушку с советской атрибутикой
Женщина считает, что сейчас не чтут историю и не хотят ее сберечь
14 декабря 2024, 10:50, ИА Амител
Жительница Бийска пожаловалась на пивнушку с названием "Пиvонер" и советской атрибутикой. Бар расположен на Ленинградской улице.
Горожанка отметила, что больше всего ее возмутило использование значка пионерии в названии, а также две статуи пионеров на входе.
"И вот это у нас называется пивбар. Что хотели сказать этим, совсем непонятно. Но я очень возмущена. Мы родились в Советском Союзе. Мы пионеры. Мы с гордостью ходили в этих галстуках, носили знамя. И что теперь? Во что теперь это прям превратилось? Сейчас не чтут историю, не хотят ее беречь", – посетовала горожанка amic.ru.
Также женщина указала, что рядом с заведением находится детский парк.
11:04:06 14-12-2024
Нужно написать заявление Бастрыкину "об оскорблении чуйств верющих". И успокоиться.
😆
11:10:09 14-12-2024
Дура баба
Настольная неудачницы
11:22:50 14-12-2024
подкину тему жительнице Бийска - в райцентре Романово около пруда стоит пивнушка под названием "Бавария", а над ней постоянно реет государственный флаг СССР. чтобы продолжала возмущаться...
11:40:33 14-12-2024
Напротив надо сделать АНТИбар!
13:08:05 14-12-2024
Ещё скажите, что в советах раньше пивнушек не было 🤣
14:46:18 14-12-2024
в голове ни бум-бум - пенсионерка, лура-дурой!
15:59:57 14-12-2024
Минусящие такие же больные как и эта несчастная жительница Бийска.
16:23:15 14-12-2024
Местный совкодзюбер замучился ставить минусы😆😆😆😆
03:23:00 15-12-2024
Как в Новоалтайске парк назвали пионер это норма а тут пивнушку так обозвали сразу паника тëтка походу коммунистка вот и шумит там
11:14:45 15-12-2024
Надо же, как возбудилась маргинальная алкашня, боясь, что прикроют очередной гадюшник, зашипели. Совсем оскотинились в погоне за хайпом, так вся жизнь бездарная у них и проходит - лишь бы пивасик был под трясущейся рукой, а остальное для них неважно, мозг отключен. Хозяин пивнушки, видимо, с комплексом неполноценности, поэтому и показал свою глупость напоказ.
18:17:54 15-12-2024
А что, название на киоске соответствует тому, что значится в регистрационных документах? Если да, то претензии не только к собственнику, но и к лицам, осуществляющим нейминг. Им известно, что название фирмы не должно быть вульгарным, оскорбительным и т.д. Так что женщина права и нечего её срамить.
19:00:47 15-12-2024
Валентина (18:17:54 15-12-2024) А что, название на киоске соответствует тому, что значится в... Причем тут надпись на киоске и название фирмы, болезная И чего оскорбительного в надписи пивонер?
18:25:04 15-12-2024
Рожденным в СССР жизни уже совсем мало отмеряно. Вот они и бесятся. И напоследок нагадить стараются, минуся все, что попирает их "ценности". Да нет их уже, ценностей ваших. Пыль одна осталась. И ту скоро ветер раздует.
23:35:37 15-12-2024
Эти старпердящие "пиввонеры" хотят всех с собой "в рай" забрать.
09:51:18 16-12-2024
Пионер- французское слово, первоначально - солдат-пехотинец, позже первые... Женщина видно болела и не посещала школу.
15:10:55 16-12-2024
Гость (09:51:18 16-12-2024) Пионер- французское слово, первоначально - солдат-пехотинец,... Вы конечно молодец, что штудируете википедию, жаль, что историю своей страны знаете не очень. На крыше пивнухи-часть от пионерского значка- это пламя, которое символизировало горящие сердца молодых ребят, готовых за свою Родину бороться в годы ВОВ с фашистами. Как посмел этот пивник осрамить память погибших детей. А что в витринной части киоска? Да там просто стоят скульптуры ребят-пионеров с горнами, как бы призывающих пионеров к объединению в рядах пионерской организации. Вы что в самом деле ничего не понимаете? Или в своём цинизме превзошли сами себя? И не смейте больше в оскорбительной форме обращаться к людям пожилого возраста. Подонки!!!