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"Очень возмущена". Бийчанка пожаловалась на пивнушку с советской атрибутикой

Женщина считает, что сейчас не чтут историю и не хотят ее сберечь

14 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

"Пиvонер" / Фото читательницы amic.ru
"Пиvонер" / Фото читательницы amic.ru

Жительница Бийска пожаловалась на пивнушку с названием "Пиvонер" и советской атрибутикой. Бар расположен на Ленинградской улице.

Горожанка отметила, что больше всего ее возмутило использование значка пионерии в названии, а также две статуи пионеров на входе.

"И вот это у нас называется пивбар. Что хотели сказать этим, совсем непонятно. Но я очень возмущена. Мы родились в Советском Союзе. Мы пионеры. Мы с гордостью ходили в этих галстуках, носили знамя. И что теперь? Во что теперь это прям превратилось? Сейчас не чтут историю, не хотят ее беречь", – посетовала горожанка amic.ru.

Также женщина указала, что рядом с заведением находится детский парк.

Бийск жалобы и просьбы

Комментарии 16

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Кхм...

11:04:06 14-12-2024

Нужно написать заявление Бастрыкину "об оскорблении чуйств верющих". И успокоиться.
😆

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Гость

11:10:09 14-12-2024

Дура баба
Настольная неудачницы

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Гость

11:22:50 14-12-2024

подкину тему жительнице Бийска - в райцентре Романово около пруда стоит пивнушка под названием "Бавария", а над ней постоянно реет государственный флаг СССР. чтобы продолжала возмущаться...

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Геша

11:40:33 14-12-2024

Напротив надо сделать АНТИбар!

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Гость из будущего

13:08:05 14-12-2024

Ещё скажите, что в советах раньше пивнушек не было 🤣

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Гость

14:46:18 14-12-2024

в голове ни бум-бум - пенсионерка, лура-дурой!

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Гость

15:59:57 14-12-2024

Минусящие такие же больные как и эта несчастная жительница Бийска.

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Кхм...

16:23:15 14-12-2024

Местный совкодзюбер замучился ставить минусы😆😆😆😆

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Юрий

03:23:00 15-12-2024

Как в Новоалтайске парк назвали пионер это норма а тут пивнушку так обозвали сразу паника тëтка походу коммунистка вот и шумит там

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Александр

11:14:45 15-12-2024

Надо же, как возбудилась маргинальная алкашня, боясь, что прикроют очередной гадюшник, зашипели. Совсем оскотинились в погоне за хайпом, так вся жизнь бездарная у них и проходит - лишь бы пивасик был под трясущейся рукой, а остальное для них неважно, мозг отключен. Хозяин пивнушки, видимо, с комплексом неполноценности, поэтому и показал свою глупость напоказ.

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Валентина

18:17:54 15-12-2024

А что, название на киоске соответствует тому, что значится в регистрационных документах? Если да, то претензии не только к собственнику, но и к лицам, осуществляющим нейминг. Им известно, что название фирмы не должно быть вульгарным, оскорбительным и т.д. Так что женщина права и нечего её срамить.

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Гость

19:00:47 15-12-2024

Валентина (18:17:54 15-12-2024) А что, название на киоске соответствует тому, что значится в... Причем тут надпись на киоске и название фирмы, болезная И чего оскорбительного в надписи пивонер?

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Гость

18:25:04 15-12-2024

Рожденным в СССР жизни уже совсем мало отмеряно. Вот они и бесятся. И напоследок нагадить стараются, минуся все, что попирает их "ценности". Да нет их уже, ценностей ваших. Пыль одна осталась. И ту скоро ветер раздует.

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Кхм...

23:35:37 15-12-2024

Эти старпердящие "пиввонеры" хотят всех с собой "в рай" забрать.

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Гость

09:51:18 16-12-2024

Пионер- французское слово, первоначально - солдат-пехотинец, позже первые... Женщина видно болела и не посещала школу.

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Гость

15:10:55 16-12-2024

Гость (09:51:18 16-12-2024) Пионер- французское слово, первоначально - солдат-пехотинец,... Вы конечно молодец, что штудируете википедию, жаль, что историю своей страны знаете не очень. На крыше пивнухи-часть от пионерского значка- это пламя, которое символизировало горящие сердца молодых ребят, готовых за свою Родину бороться в годы ВОВ с фашистами. Как посмел этот пивник осрамить память погибших детей. А что в витринной части киоска? Да там просто стоят скульптуры ребят-пионеров с горнами, как бы призывающих пионеров к объединению в рядах пионерской организации. Вы что в самом деле ничего не понимаете? Или в своём цинизме превзошли сами себя? И не смейте больше в оскорбительной форме обращаться к людям пожилого возраста. Подонки!!!

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