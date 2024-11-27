НОВОСТИПроисшествия

Очередная авария. 11 улиц Барнаула остались без холодной воды

Водоснабжения лишились жилые, административные здания и училище

27 ноября 2024, 12:05, ИА Амител

Коммунальная авария на ул. Селекционной, 49 / Фото: t.me/rvk_brn
Коммунальная авария на ул. Селекционной, 49 / Фото: t.me/rvk_brn

На ул. Селекционной, 49, произошло повреждение водопровода диаметром 200 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

  • ул. Селекционная, 2-49;
  • ул. Северо-Западная, 154-114а;
  • проезд Цветочный, 17;
  • ул. Славгородская, 1-30;
  • ул. Бородкина, 1-29;
  • ул. Каменская, 1-30;
  • ул. Бийская, 1-29;
  • ул. Катунская, 1-30;
  • ул. Брянская, 1-29;
  • ул. 2-я Северо-Западная, 1-27;
  • ул. Юрина, 166;
  • ул. Юрина, 170 (училище);
  • ул. Юрина, 166в (административное здание).  

Специалисты планируют устранить повреждение до 20:30. Время ориентировочное.

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

На четырех улицах Барнаула до вечера не будет холодной воды

Воду отключат в детском саду и в жилых и административных зданиях
НОВОСТИОбщество
Барнаул коммунальная авария вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 9

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Гость

12:14:23 27-11-2024

А ещё будут внеочередные Ё!

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Гость

12:39:00 27-11-2024

Гость (12:14:23 27-11-2024) А ещё будут внеочередные Ё!...
Судя по всему, мы должны уже относиться к подобному как к очередным и будничным Ё

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Гость

12:31:15 27-11-2024

Там тоже меняли на новое?)

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Гость

12:32:41 27-11-2024

наследие СССР трещит по швам от количества введеных в экплуатацию новых потребителей и увеличения нагрузки на все советское наследие... и это только начало - уже видим, каждый год все чаще подобные аварии...

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Гость

12:36:49 27-11-2024

А на Партизанской 138 когда прорыв устранят? Тоже несколько домов и 239 детский сад без холодной воды

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Гость

12:46:24 27-11-2024

Да, погода у нас не радостная... Ночью замерзает, днем все тает... Сети летят.. ЕГЭшники рулят везде... вернее пытаются что-то делать.... Не получается...Только и рабочие Водоканала с нормальным советским образованием и выручают. В центре города еще проблема существенная с канализацией... Строим и строим, а трубы-то по канализации старые, физически их скоро не хватит... Администрации города надо бы об этом подумать, а то ведь тоже в низине здание... Может и подтопить...

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Гость

14:24:55 27-11-2024

Гость (12:46:24 27-11-2024) а то ведь тоже в низине здание... Может и подтопить... ... по мощам и елей.

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читатель

15:38:08 27-11-2024

не выливаем запасённую вчера воду. это ещё не конец...

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гость

21:03:04 27-11-2024

время 10час вечера.когда будет вода???????

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