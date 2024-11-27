Очередная авария. 11 улиц Барнаула остались без холодной воды
Водоснабжения лишились жилые, административные здания и училище
27 ноября 2024, 12:05, ИА Амител
Коммунальная авария на ул. Селекционной, 49 / Фото: t.me/rvk_brn
На ул. Селекционной, 49, произошло повреждение водопровода диаметром 200 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:
- ул. Селекционная, 2-49;
- ул. Северо-Западная, 154-114а;
- проезд Цветочный, 17;
- ул. Славгородская, 1-30;
- ул. Бородкина, 1-29;
- ул. Каменская, 1-30;
- ул. Бийская, 1-29;
- ул. Катунская, 1-30;
- ул. Брянская, 1-29;
- ул. 2-я Северо-Западная, 1-27;
- ул. Юрина, 166;
- ул. Юрина, 170 (училище);
- ул. Юрина, 166в (административное здание).
Специалисты планируют устранить повреждение до 20:30. Время ориентировочное.
12:14:23 27-11-2024
А ещё будут внеочередные Ё!
12:39:00 27-11-2024
Гость (12:14:23 27-11-2024) А ещё будут внеочередные Ё!...
Судя по всему, мы должны уже относиться к подобному как к очередным и будничным Ё
12:31:15 27-11-2024
Там тоже меняли на новое?)
12:32:41 27-11-2024
наследие СССР трещит по швам от количества введеных в экплуатацию новых потребителей и увеличения нагрузки на все советское наследие... и это только начало - уже видим, каждый год все чаще подобные аварии...
12:36:49 27-11-2024
А на Партизанской 138 когда прорыв устранят? Тоже несколько домов и 239 детский сад без холодной воды
12:46:24 27-11-2024
Да, погода у нас не радостная... Ночью замерзает, днем все тает... Сети летят.. ЕГЭшники рулят везде... вернее пытаются что-то делать.... Не получается...Только и рабочие Водоканала с нормальным советским образованием и выручают. В центре города еще проблема существенная с канализацией... Строим и строим, а трубы-то по канализации старые, физически их скоро не хватит... Администрации города надо бы об этом подумать, а то ведь тоже в низине здание... Может и подтопить...
14:24:55 27-11-2024
Гость (12:46:24 27-11-2024) а то ведь тоже в низине здание... Может и подтопить... ... по мощам и елей.
15:38:08 27-11-2024
не выливаем запасённую вчера воду. это ещё не конец...
21:03:04 27-11-2024
время 10час вечера.когда будет вода???????