Воду отключат в детском саду и в жилых и административных зданиях

27 ноября 2024, 11:30, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

Специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 110 мм по адресу ул. Партизанская, 138, а также на ул. Ясной, 6, там порыв на трубе диаметром 100 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Холодное водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

ул. Партизанская, 138, 140, 142, 146;

ул. Партизанская, 140а (административное здание);

ул. Ядринцева, 74 (детский сад);

ул. Ясная, 2а-54а, 1а-53;

ул. Энтузиастов, 93-101 (пять административных зданий).

Устранить обе аварии и вернуть холодную воду специалисты планируют к 20:30.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", – пишет водоканал.

Ранее в МЧС рассказали, как устраняли последствия крупной коммунальной аварии в Барнауле.

Пожарные при помощи мотопомп и насосных станций откачивали воду для обеспечения доступа к месту порыва, а также контролировали обстановку с беспилотников.