Очередная магнитная буря может накрыть Землю в ближайшее время
Вероятность этого составляет 10%
24 февраля 2024, 19:29, ИА Амител
Взрыв на Солнце / Фото: pixabay.com
Солнечная активность на Земле может усилиться 25 февраля, пишет "МК" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным издания, утром сила колебаний достигнет 3 баллов, а к вечеру магнитосфера станет возбужденной.
"Около 18:00 [мск] Землю накроет внезапный геошторм силой до 4 баллов, вероятность магнитной бури вырастет до 10%", – сказано в публикации.
Ранее врач-невролог Кира Шульц рассказала, как метеочувствительным людям спастись от влияния магнитных бурь.
15:53:00 25-02-2024
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