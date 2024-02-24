Вероятность этого составляет 10%

24 февраля 2024, 19:29, ИА Амител

Взрыв на Солнце / Фото: pixabay.com

Солнечная активность на Земле может усилиться 25 февраля, пишет "МК" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным издания, утром сила колебаний достигнет 3 баллов, а к вечеру магнитосфера станет возбужденной.

"Около 18:00 [мск] Землю накроет внезапный геошторм силой до 4 баллов, вероятность магнитной бури вырастет до 10%", – сказано в публикации.

Ранее врач-невролог Кира Шульц рассказала, как метеочувствительным людям спастись от влияния магнитных бурь.