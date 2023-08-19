Очередного хамоватого водителя маршрутки нашли барнаульцы

Поводом для конфликта с пассажирами вновь стала оплата по карте

19 августа 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жительница Барнаула рассказала об очередном грубом водителе маршрутки. Пост опубликовали в сообществе "Barnaul22".

По словам автора сообщения, водитель маршрутки №35 отказался принимать оплату по карте, а на вопрос о возможности перевода по карте не ответил, закрыл дверь и поехал дальше.



Девушке пришлось просить мелочь у других пассажиров, чтобы рассчитаться и выйти из автобуса. Она поблагодарила пенсионера, который помог ей.

На выходе, добавила горожанка, водитель резко вдавил газ и уехал.