Очередного хамоватого водителя маршрутки нашли барнаульцы
Поводом для конфликта с пассажирами вновь стала оплата по карте
19 августа 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жительница Барнаула рассказала об очередном грубом водителе маршрутки. Пост опубликовали в сообществе "Barnaul22".
По словам автора сообщения, водитель маршрутки №35 отказался принимать оплату по карте, а на вопрос о возможности перевода по карте не ответил, закрыл дверь и поехал дальше.
Девушке пришлось просить мелочь у других пассажиров, чтобы рассчитаться и выйти из автобуса. Она поблагодарила пенсионера, который помог ей.
На выходе, добавила горожанка, водитель резко вдавил газ и уехал.
14:35:57 19-08-2023
Сами себе создают трудности, потом включают жертву, как с гор спустилась, не знает что расчет в маршрутках наличными.
14:45:00 19-08-2023
35 вроде не маршрутка? Власти уже когда наведете порядок в этой сфере?
22:54:51 19-08-2023
Гость (14:45:00 19-08-2023) 35 вроде не маршрутка? Власти уже когда наведете порядок в э... никогда. это золотая жила черного нала всех ментов, депутатов и прочей шушеры
06:05:21 20-08-2023
Гость (14:35:57 19-08-2023) Сами себе создают трудности, потом включают жертву, как с го... Не должно быть никаких расчетов наличными в общественном транспорте. Чтобы перевозчики не могли скрывать реальные доходы и плакаться потом "ой, мы возим себе в убыток!".
08:25:30 20-08-2023
Гость (06:05:21 20-08-2023) Не должно быть никаких расчетов наличными в общественном тра... Погугли налогообложение перевозчиков, а то надоело читать твою чушь.
22:34:39 20-08-2023
Почему в других городах нет проблемы рассчитаться картой? Уже лет 10-15 назад бывал во многих городах и везде расчёт по карте без проблем, а в нашем Барнауле наличку везде требуют!