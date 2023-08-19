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Очередного хамоватого водителя маршрутки нашли барнаульцы

Поводом для конфликта с пассажирами вновь стала оплата по карте

19 августа 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жительница Барнаула рассказала об очередном грубом водителе маршрутки. Пост опубликовали в сообществе "Barnaul22".

По словам автора сообщения, водитель маршрутки №35 отказался принимать оплату по карте, а на вопрос о возможности перевода по карте не ответил, закрыл дверь и поехал дальше.

Девушке пришлось просить мелочь у других пассажиров, чтобы рассчитаться и выйти из автобуса. Она поблагодарила пенсионера, который помог ей. 

На выходе, добавила горожанка, водитель резко вдавил газ и уехал.

Барнаул автобусы

Комментарии 6

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Гость

14:35:57 19-08-2023

Сами себе создают трудности, потом включают жертву, как с гор спустилась, не знает что расчет в маршрутках наличными.

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Гость

14:45:00 19-08-2023

35 вроде не маршрутка? Власти уже когда наведете порядок в этой сфере?

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Гость

22:54:51 19-08-2023

Гость (14:45:00 19-08-2023) 35 вроде не маршрутка? Власти уже когда наведете порядок в э... никогда. это золотая жила черного нала всех ментов, депутатов и прочей шушеры

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Гость

06:05:21 20-08-2023

Гость (14:35:57 19-08-2023) Сами себе создают трудности, потом включают жертву, как с го... Не должно быть никаких расчетов наличными в общественном транспорте. Чтобы перевозчики не могли скрывать реальные доходы и плакаться потом "ой, мы возим себе в убыток!".

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Гость

08:25:30 20-08-2023

Гость (06:05:21 20-08-2023) Не должно быть никаких расчетов наличными в общественном тра... Погугли налогообложение перевозчиков, а то надоело читать твою чушь.

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Гость

22:34:39 20-08-2023

Почему в других городах нет проблемы рассчитаться картой? Уже лет 10-15 назад бывал во многих городах и везде расчёт по карте без проблем, а в нашем Барнауле наличку везде требуют!

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