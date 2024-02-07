Очередной замглавы Бийска оставил свой пост

С чем связан уход зама, отвечавшего за социальный блок, в мэрии не поясняют

07 февраля 2024, 09:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/958097

Глава Бийска потерял еще одного заместителя. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По информации источника, с должности уходит заместитель главы города по социальным вопросам Елена Максимова, которая работала на посту с весны 2023 года. Ранее она работала в управлении образования, а в 2018-м доросла до заместителя.

В мэрии не стали объяснять, с чем связан уход чиновницы.

Ранее сообщалось об увольнении заместителя главы по организационным вопросам Дмитрия Глухоты и Дмитрия Зверева, отвечавшего за строительство.