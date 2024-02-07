Очередной замглавы Бийска оставил свой пост
С чем связан уход зама, отвечавшего за социальный блок, в мэрии не поясняют
07 февраля 2024, 09:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/958097
Глава Бийска потерял еще одного заместителя. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
По информации источника, с должности уходит заместитель главы города по социальным вопросам Елена Максимова, которая работала на посту с весны 2023 года. Ранее она работала в управлении образования, а в 2018-м доросла до заместителя.
В мэрии не стали объяснять, с чем связан уход чиновницы.
Ранее сообщалось об увольнении заместителя главы по организационным вопросам Дмитрия Глухоты и Дмитрия Зверева, отвечавшего за строительство.
09:30:38 07-02-2024
Что значит не стали объяснять? Кто их содержит? Они ни что там не попутали ???
10:00:27 07-02-2024
Привлекут к уголовке, видимо, у нас как обычно)))
13:24:48 07-02-2024
Как в текстах Гоголя - говорящие фамилии. Глухота и Зверев.
17:01:21 07-02-2024
Значит посадят.
11:15:50 08-02-2024
Не может зам воровать самостоятельно. Отдуваеются за барина.