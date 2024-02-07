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Очередной замглавы Бийска оставил свой пост

С чем связан уход зама, отвечавшего за социальный блок, в мэрии не поясняют

07 февраля 2024, 09:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/958097
Фото: pxhere.com/ru/photo/958097

Глава Бийска потерял еще одного заместителя. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По информации источника, с должности уходит заместитель главы города по социальным вопросам Елена Максимова, которая работала на посту с весны 2023 года. Ранее она работала в управлении образования, а в 2018-м доросла до заместителя.

В мэрии не стали объяснять, с чем связан уход чиновницы. 

Ранее сообщалось об увольнении заместителя главы по организационным вопросам Дмитрия Глухоты и Дмитрия Зверева, отвечавшего за строительство.

Бийск

Комментарии 5

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Гость

09:30:38 07-02-2024

Что значит не стали объяснять? Кто их содержит? Они ни что там не попутали ???

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гость

10:00:27 07-02-2024

Привлекут к уголовке, видимо, у нас как обычно)))

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Гость

13:24:48 07-02-2024

Как в текстах Гоголя - говорящие фамилии. Глухота и Зверев.

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Гость

17:01:21 07-02-2024

Значит посадят.

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Гость

11:15:50 08-02-2024

Не может зам воровать самостоятельно. Отдуваеются за барина.

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