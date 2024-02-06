Глава алтайского Минспорта начал формировать новую команду заместителей
Назначен первый заместитель, должность второго заместителя пока свободна
06 февраля 2024, 10:29, ИА Амител
Иван Нифонтов / Фото: кадр из видео на YouTube
Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов назначил Сергея Шиллера на должность своего заместителя, пишет "Банкфакс".
"О Сергее Шиллере известно мало. Его полный тезка работал начальником планово-экономического отдела управления алтайского реготделения Фонда социального страхования", – отмечает издание.
Должность второго заместителя пока свободна.
Напомним, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов в конце ноября 2023 года назначен на пост губернатором Алтайского края. К своим обязанностям он приступил 1 декабря.
10:41:47 06-02-2024
Кого велят, того и назначит.
11:02:22 06-02-2024
У нас весь коллектив наших министров можно в лучшем случае уволить,а в худшем привлечь к уголовной ответственности .Возьмите любое. Ну допустим спорт - мы в низах. В коммунальном хозяйстве - это ужас. В общественном транспорте - это конец. В медицине - это "ниже плинтуса".И много ещё чего - кто всё это решает конечно они коллектив наших министров . Очень,очень жаль,что от этой безнадёги почти вся наша молодёжь уезжает из города. Кто будет наводить порядок,кто?
11:06:50 06-02-2024
Прямо "прорыв"!! (Глава .... начал формировать новую команду...) Интересно многим жителям нашего края это нужно?
11:27:45 06-02-2024
Жаль, что не сохранили старую команду, которую возглавлял Альт В. А.
12:31:15 06-02-2024
Горожанка (11:27:45 06-02-2024) Жаль, что не сохранили старую команду, которую возглавлял Ал... А кто у Альта работягой был ? Назовите ФИО?
11:45:14 06-02-2024
Ну личность второго то зама тоже известна. Со дня на день представят. Приходит время "киндер" сюрпризов. Кто там будет работать?!
12:15:22 06-02-2024
восхищены и радостны!!! это наше правительство, это наша страна, мы победили!!
13:37:44 06-02-2024
Шеломенцева пусть возьмёт. Он сейчас без работы и время думать есть
13:51:10 06-02-2024
Гость (13:37:44 06-02-2024) Шеломенцева пусть возьмёт. Он сейчас без работы и время дума... Ага, на удаленке, думать будет)))))
18:49:32 06-02-2024
Гость (13:37:44 06-02-2024) Шеломенцева пусть возьмёт. Он сейчас без работы и время дума... но он больше на спортсмена похож, чем министр наш круглолицый
22:25:08 06-02-2024
А может Месси пригласить? Или Бьюрндаллена? Пусть помогают, им и зарплату платить не надо.