Глава алтайского Минспорта начал формировать новую команду заместителей

Назначен первый заместитель, должность второго заместителя пока свободна

06 февраля 2024, 10:29, ИА Амител

Иван Нифонтов / Фото: кадр из видео на YouTube

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов назначил Сергея Шиллера на должность своего заместителя, пишет "Банкфакс".

"О Сергее Шиллере известно мало. Его полный тезка работал начальником планово-экономического отдела управления алтайского реготделения Фонда социального страхования", – отмечает издание.

Должность второго заместителя пока свободна.

Напомним, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов в конце ноября 2023 года назначен на пост губернатором Алтайского края. К своим обязанностям он приступил 1 декабря.