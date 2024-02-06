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Глава алтайского Минспорта начал формировать новую команду заместителей

Назначен первый заместитель, должность второго заместителя пока свободна

06 февраля 2024, 10:29, ИА Амител

Иван Нифонтов / Фото: кадр из видео на YouTube
Иван Нифонтов / Фото: кадр из видео на YouTube

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов назначил Сергея Шиллера на должность своего заместителя, пишет "Банкфакс".

"О Сергее Шиллере известно мало. Его полный тезка работал начальником планово-экономического отдела управления алтайского реготделения Фонда социального страхования", – отмечает издание.

Должность второго заместителя пока свободна.

Напомним, заслуженный мастер спорта России по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов в конце ноября 2023 года назначен на пост губернатором Алтайского края. К своим обязанностям он приступил 1 декабря.

Алтайский край Политика Спорт отставки и назначения

Комментарии 11

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Гость

10:41:47 06-02-2024

Кого велят, того и назначит.

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гость

11:02:22 06-02-2024

У нас весь коллектив наших министров можно в лучшем случае уволить,а в худшем привлечь к уголовной ответственности .Возьмите любое. Ну допустим спорт - мы в низах. В коммунальном хозяйстве - это ужас. В общественном транспорте - это конец. В медицине - это "ниже плинтуса".И много ещё чего - кто всё это решает конечно они коллектив наших министров . Очень,очень жаль,что от этой безнадёги почти вся наша молодёжь уезжает из города. Кто будет наводить порядок,кто?

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петр

11:06:50 06-02-2024

Прямо "прорыв"!! (Глава .... начал формировать новую команду...) Интересно многим жителям нашего края это нужно?

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Горожанка

11:27:45 06-02-2024

Жаль, что не сохранили старую команду, которую возглавлял Альт В. А.

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Гость

12:31:15 06-02-2024

Горожанка (11:27:45 06-02-2024) Жаль, что не сохранили старую команду, которую возглавлял Ал... А кто у Альта работягой был ? Назовите ФИО?

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Гость

11:45:14 06-02-2024

Ну личность второго то зама тоже известна. Со дня на день представят. Приходит время "киндер" сюрпризов. Кто там будет работать?!

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Гость

12:15:22 06-02-2024

восхищены и радостны!!! это наше правительство, это наша страна, мы победили!!

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Гость

13:37:44 06-02-2024

Шеломенцева пусть возьмёт. Он сейчас без работы и время думать есть

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Гость

13:51:10 06-02-2024

Гость (13:37:44 06-02-2024) Шеломенцева пусть возьмёт. Он сейчас без работы и время дума... Ага, на удаленке, думать будет)))))

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Гость

18:49:32 06-02-2024

Гость (13:37:44 06-02-2024) Шеломенцева пусть возьмёт. Он сейчас без работы и время дума... но он больше на спортсмена похож, чем министр наш круглолицый

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Гость

22:25:08 06-02-2024

А может Месси пригласить? Или Бьюрндаллена? Пусть помогают, им и зарплату платить не надо.

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