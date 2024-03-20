Очередной золотой. Застройщик "Союз" дорого выкупил квартал на окраине Барнаула

Стоимость земли в ходе торгов выросла в полтора раза

20 марта 2024, 17:00, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания СЗ "Сибирской уют" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных) стала победителем аукциона, на котором разыграли квартал 2012. Он прошел 20 марта на площадке РТС-тендер. Девелопер предложил за участок площадью 8,2 га рядом с ТЦ Metro колоссальные 428,6 млн рублей и обошел другого претендента – "Строительную инициативу" Юрия Гатилова. Его компания остановилась на сумме 420,3 млн рублей.

При стартовой цене 278,3 млн рублей каждый шаг аукциона составлял 8,3 млн рублей. Всего было сделано 18 шагов, в результате чего стоимость земли выросла в полтора раза. По условиям торгов на освоение участка у победителя есть десять лет и восемь месяцев. Однако девелопер будет заинтересован в максимально быстрой застройке квартала: в течение всего времени, пока компания возводит дома, ежегодно она должна платить 428,6 млн рублей аренды.

Возможно, именно это обязательство отпугнуло от участия в торгах других застройщиков. За квартал 2036 (его разыграли на аукционе в 2020 году) боролись четыре крупных девелопера. На его освоение давали пять лет, а размер ежегодной аренды – всего 3,3 млн рублей.

Кстати, квартал 2036 тоже достался "Союзу" за 548 млн рублей. Эта сумма стала рекордной для Барнаула и спровоцировала рост цен на земельные участки под застройку.

Что возведут в квартале?

Согласно утвержденному проекту планировки (последняя редакция от февраля 2023 года), в квартале 2012 должны возвести девять 16-этажных домов на 2140 квартир. Всего микрорайон рассчитан на проживание 3842 человек.

В перспективе в квартале строительство школы на 825 учащихся, детского сада на 330 мест, бассейна, поликлиники на 500 посетителей в смену, а также предусмотрены площади для магазинов, общепита, аптек, пункта полиции.