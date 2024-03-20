Очередной золотой. Застройщик "Союз" дорого выкупил квартал на окраине Барнаула
Стоимость земли в ходе торгов выросла в полтора раза
20 марта 2024, 17:00, ИА Амител
Компания СЗ "Сибирской уют" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных) стала победителем аукциона, на котором разыграли квартал 2012. Он прошел 20 марта на площадке РТС-тендер. Девелопер предложил за участок площадью 8,2 га рядом с ТЦ Metro колоссальные 428,6 млн рублей и обошел другого претендента – "Строительную инициативу" Юрия Гатилова. Его компания остановилась на сумме 420,3 млн рублей.
При стартовой цене 278,3 млн рублей каждый шаг аукциона составлял 8,3 млн рублей. Всего было сделано 18 шагов, в результате чего стоимость земли выросла в полтора раза. По условиям торгов на освоение участка у победителя есть десять лет и восемь месяцев. Однако девелопер будет заинтересован в максимально быстрой застройке квартала: в течение всего времени, пока компания возводит дома, ежегодно она должна платить 428,6 млн рублей аренды.
Возможно, именно это обязательство отпугнуло от участия в торгах других застройщиков. За квартал 2036 (его разыграли на аукционе в 2020 году) боролись четыре крупных девелопера. На его освоение давали пять лет, а размер ежегодной аренды – всего 3,3 млн рублей.
Кстати, квартал 2036 тоже достался "Союзу" за 548 млн рублей. Эта сумма стала рекордной для Барнаула и спровоцировала рост цен на земельные участки под застройку.
Что возведут в квартале?
Согласно утвержденному проекту планировки (последняя редакция от февраля 2023 года), в квартале 2012 должны возвести девять 16-этажных домов на 2140 квартир. Всего микрорайон рассчитан на проживание 3842 человек.
В перспективе в квартале строительство школы на 825 учащихся, детского сада на 330 мест, бассейна, поликлиники на 500 посетителей в смену, а также предусмотрены площади для магазинов, общепита, аптек, пункта полиции.
17:10:16 20-03-2024
Все ляжет на стоимость кв.метров.
18:14:28 20-03-2024
и как купить теперь с такими ценами , и условиями по ипотеке? Очень интересно
20:23:12 20-03-2024
Увёличат стоимость квадратного метра?
18:50:40 21-03-2024
На сколько же (20:23:12 20-03-2024) Увёличат стоимость квадратного метра? ... Умножат
00:47:23 21-03-2024
По двадцатке на квадрат упадет. Это без учёта того,что у застройщиков своих денег нет,они деньги будут брать в кредит в банке. В итоге на квадрат упадет 25-30 тыс. Это финиш! Кто там ждёт что цены на недвижку вот-вот упадут? Расходимся...
08:09:08 21-03-2024
Вася (00:47:23 21-03-2024) По двадцатке на квадрат упадет. Это без учёта того,что у зас... у застройщика денег нет? ....смешно. У старого лиса денег вагон. Он потому ими и сорит налево и направо, и ущемляет права других застройщиков.
11:14:52 21-03-2024
Гость (08:09:08 21-03-2024) у застройщика денег нет? ....смешно. У старого лиса денег ва... Конечно, смешно! Угарное юморное шоу называется "эскроу счета и проектное финансирование"
06:20:36 21-03-2024
Дешевле было выкупить 10 участком в районе элеватора и построить там целый новый район. Причем не платя за аренду каждый год.
08:35:05 21-03-2024
Центр (06:20:36 21-03-2024) Дешевле было выкупить 10 участком в районе элеватора и постр... за элеватором, как и любом частном секторе, есть "хотелки" собственников. кто-то согласится продать, а кто-то рогами упрется. ну и сетями никто из застройщиков заниматься не хочет. это же намного проще - взять готовый участок со всеми сетями
17:18:20 21-03-2024
Центр (06:20:36 21-03-2024) Дешевле было выкупить 10 участком в районе элеватора и постр... Кстати там недалеко уже началась стройка бийского застройщика, они как раз выкупают по тихой там участки.
09:26:39 21-03-2024
Интересно. там надземную теплотрассу в землю закапают? Или так и будет квартал украшать?