Очевидцы: автобус сбил пешехода на Змеиногорском тракте в Барнауле

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны

18 марта 2025, 09:05, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

В Барнауле на Змеиногорском тракте образовалась большая пробка. Предварительно известно, что автобус сбил пешехода. Об этом сообщают читатели amic.ru.

Судя по кадрам очевидцев, инцидент произошел на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

"Перед автобусом скорая стоит, человека не видно, которого сбили", – сообщают читатели.

По данным 2ГИС, пробка начала собираться недалеко от строящейся развязки.

Фото: 2ГИС, amic.ru

"Пока пробка почти от развязки", – пишут очевидцы.

Обстоятельства происшествия неизвестны.