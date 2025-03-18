Очевидцы: автобус сбил пешехода на Змеиногорском тракте в Барнауле
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны
18 марта 2025, 09:05, ИА Амител
ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru
В Барнауле на Змеиногорском тракте образовалась большая пробка. Предварительно известно, что автобус сбил пешехода. Об этом сообщают читатели amic.ru.
Судя по кадрам очевидцев, инцидент произошел на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.
"Перед автобусом скорая стоит, человека не видно, которого сбили", – сообщают читатели.
По данным 2ГИС, пробка начала собираться недалеко от строящейся развязки.
Фото: 2ГИС, amic.ru
"Пока пробка почти от развязки", – пишут очевидцы.
Обстоятельства происшествия неизвестны.
09:14:34 18-03-2025
Ну на этом переходе водятлы регулярно едут на свой красный. Летят, иногда еще по ходу орать на пешеходов умудряются. Так что ничего странного, скорее удивительно, что там на постоянной основе никого не сбивают.
12:12:24 18-03-2025
Гость (09:14:34 18-03-2025) Ну на этом переходе водятлы регулярно едут на свой красный. ... В данном случае ПЕШЕХОД шел на красный
12:26:10 18-03-2025
Гость (09:14:34 18-03-2025) Ну на этом переходе водятлы регулярно едут на свой красный. ... 59-летний водитель автобуса Daimler-Benz наехал 76-летнего пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
09:47:01 18-03-2025
Если это так ,то почему не нахлобучивают за проезд на красный компетентные органы?Сразу бы вспомнили ПДД особо ретивые.
13:24:29 18-03-2025
Афиноген (09:47:01 18-03-2025) Если это так ,то почему не нахлобучивают за проезд на красны... Пешика как раз и надо нахлобучить
10:10:50 18-03-2025
Запретить ОТ!
10:15:48 18-03-2025
Не повезло пешеходу. Как в реку с крокодилами нырнул неглядя.