Очевидцы: два человека заживо сгорели после аварии в Алтайском крае
По словам автора сообщения, машины загорелись после лобового столкновения
12 июня 2023, 20:20, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Очевидцы в социальных сетях рассказали о страшной аварии на трассе в Алтайском крае. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Как утверждает автор сообщения, на трассе Славгород – Табуны две машины столкнулись "лоб в лоб", после чего загорелись.
Сообщается, что два человека сгорели заживо. Сильно пострадал ребенок.
Подробности уточняются.
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