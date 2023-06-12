Очевидцы: два человека заживо сгорели после аварии в Алтайском крае

По словам автора сообщения, машины загорелись после лобового столкновения

12 июня 2023, 20:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы в социальных сетях рассказали о страшной аварии на трассе в Алтайском крае. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Как утверждает автор сообщения, на трассе Славгород – Табуны две машины столкнулись "лоб в лоб", после чего загорелись.

Сообщается, что два человека сгорели заживо. Сильно пострадал ребенок.

Подробности уточняются.