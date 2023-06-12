Пять человек пострадали в результате аварии с "Жигулями" под Сростками
Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение
12 июня 2023, 18:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
Стали известны подробности аварии, в результате которой "Жигули" на трассе под Сростками смяло в гармошку. По данным регионального ГИБДД, погибших нет.
Установлено, что авария произошла, потому что водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость, врезался в "Жигули", а отечественный автомобиль ударился о прицеп грузовика.
Несмотря на серьезные повреждения у "Жигулей", никто не погиб. Пять человек пострадали, среди них один несовершеннолетний.
Всех пострадавших доставили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
18:25:41 12-06-2023
Ужасно на дорогах АК....Почему это происходит?Почему за рулем не адекваты и алкаши ???
22:24:51 12-06-2023
Гость (18:25:41 12-06-2023) Ужасно на дорогах АК....Почему это происходит?Почему за руле... В данный момент "неодекват", на российском автопроме оказался посредине "адекватов"
10:47:05 13-06-2023
Гость (22:24:51 12-06-2023) В данный момент "неодекват", на российском автопроме оказалс... водитель микроавтобуса был сзади, он въехал
12:20:40 13-06-2023
Гость (22:24:51 12-06-2023) В данный момент "неодекват", на российском автопроме оказалс... дебилам надо запретить коментировать в интернете