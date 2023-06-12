НОВОСТИПроисшествия

Пять человек пострадали в результате аварии с "Жигулями" под Сростками

Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение

12 июня 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Стали известны подробности аварии, в результате которой "Жигули" на трассе под Сростками смяло в гармошку. По данным регионального ГИБДД, погибших нет.

Установлено, что авария произошла, потому что водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость, врезался в "Жигули", а отечественный автомобиль ударился о прицеп грузовика.

Несмотря на серьезные повреждения у "Жигулей", никто не погиб. Пять человек пострадали, среди них один несовершеннолетний. 

Всех пострадавших доставили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
 

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:25:41 12-06-2023

Ужасно на дорогах АК....Почему это происходит?Почему за рулем не адекваты и алкаши ???

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:51 12-06-2023

Гость (18:25:41 12-06-2023) Ужасно на дорогах АК....Почему это происходит?Почему за руле... В данный момент "неодекват", на российском автопроме оказался посредине "адекватов"

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:05 13-06-2023

Гость (22:24:51 12-06-2023) В данный момент "неодекват", на российском автопроме оказалс... водитель микроавтобуса был сзади, он въехал

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:40 13-06-2023

Гость (22:24:51 12-06-2023) В данный момент "неодекват", на российском автопроме оказалс... дебилам надо запретить коментировать в интернете

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров