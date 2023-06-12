Пять человек пострадали в результате аварии с "Жигулями" под Сростками

Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение

12 июня 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Стали известны подробности аварии, в результате которой "Жигули" на трассе под Сростками смяло в гармошку. По данным регионального ГИБДД, погибших нет.

Установлено, что авария произошла, потому что водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость, врезался в "Жигули", а отечественный автомобиль ударился о прицеп грузовика.

Несмотря на серьезные повреждения у "Жигулей", никто не погиб. Пять человек пострадали, среди них один несовершеннолетний.

Всех пострадавших доставили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

