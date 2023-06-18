Очевидцы: изрезанного парня в наркотическом опьянении поймали в Барнауле
Горожане утверждают, что он бросался на прохожих
18 июня 2023, 10:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле сотрудники полиции задержали молодого человека в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Черное и Белое Барнаул".
По словам автора сообщения, парень, на вид несовершеннолетний, был неадекватен, бросался на прохожих, а также был весь изрезан.
На место прибыли сотрудники полиции. При задержании молодой человек сопротивлялся и громко кричал.
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