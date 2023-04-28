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Очевидцы: Молодая семья утонула в машине в Алтайском крае

Супруги, по словам автора поста, погибли, а также погиб фельдшер скорой помощи

28 апреля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Машина с людьми утонула в Змеиногорске Алтайского края. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, в "Ниве" находилась молодая семья. Супруги погибли, у них остались двое детей. Третий погибший – фельдшер скорой помощи, у которого остались ребёнок и беременная жена.

Предположительно, произошёл несчастный случай, однако обстоятельства случившегося неизвестны.

Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

08:29:56 28-04-2023

алко зло

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Гость

09:53:39 28-04-2023

Дурдом

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Гость

10:06:11 28-04-2023

Змеиногорск - город контрастов

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