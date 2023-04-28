Очевидцы: Молодая семья утонула в машине в Алтайском крае
Супруги, по словам автора поста, погибли, а также погиб фельдшер скорой помощи
28 апреля 2023, 08:20, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Машина с людьми утонула в Змеиногорске Алтайского края. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, в "Ниве" находилась молодая семья. Супруги погибли, у них остались двое детей. Третий погибший – фельдшер скорой помощи, у которого остались ребёнок и беременная жена.
Предположительно, произошёл несчастный случай, однако обстоятельства случившегося неизвестны.
08:29:56 28-04-2023
алко зло
09:53:39 28-04-2023
Дурдом
10:06:11 28-04-2023
Змеиногорск - город контрастов