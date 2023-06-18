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Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавший двигался на самокате

18 июня 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле женщина-водитель сбила ребенка на пешеходном переходе. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Инцидент произошел около дома № 9 в Северном Власихинском проезде. Женщина за рулем автомобиля Renault Logan сбила ребенка, который передвигался на самокате.

В результате аварии пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Ранее сообщалось, что мотоциклист без прав в Республике Алтай не справился с управлением и разбился. Остался жив, но попал в больницу.

Барнаул ДТП

Комментарии 15

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гость

13:46:21 18-06-2023

когда тупые родители вдолбят себе . что детям не место игры на дороге ?

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Гость

15:20:36 18-06-2023

Раз на самокате - поделом. И родителям штраф + восстановление авто.

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Сергей

19:59:23 18-06-2023

Инспектора ГИБДД сейчас не приходят в школы? Чтобы объяснить велосипедистам и самокатчикам, что по пешеходному переходу нужно ходить а не ездить: ведь пешком можно остановится а на велосипеде сразу неполучится, да и водитель теряется потому-что оба в движении.

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Гость

09:14:39 19-06-2023

Сергей (19:59:23 18-06-2023) Инспектора ГИБДД сейчас не приходят в школы? Чтобы объяснить... ИнспекторЫ... Село блин...

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kuraltay-khan

07:53:49 19-06-2023

...мдя, видел это вчера, жесть - переход достаточно опасный, нет видимости из-за парковки и кустов с той стороры...

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Гость

08:00:58 19-06-2023

Сергей (19:59:23 18-06-2023) Инспектора ГИБДД сейчас не приходят в школы? Чтобы объяснить... Водитель не теряется, он велосипедиста\человека на самокате может просто не увидеть - скорость у них гораздо выше, нежели у пешехода. Подходящего к п\п пешехода в нормальных условиях обычно видно заранее, велосипедиста - не всегда.

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Гость

08:05:24 19-06-2023

теперь пацан умнее будет

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Гость

10:35:42 19-06-2023

Гость (08:05:24 19-06-2023) теперь пацан умнее будет... Горбатого могила исправит.

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Гость

08:27:55 19-06-2023

Вообще-то, в Европе никто из велосипедистов и самокатчиков не обязан пересекать переход пешком. И ни для кого не секрет, что у нас водители, особенно водительницы-женщины, массово ездят, держа руль одной рукой, а другой смартфон, куда смотрят чаще, чем на дорогу.

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Гость

08:33:03 19-06-2023

Гость (08:27:55 19-06-2023) Вообще-то, в Европе они там и под хвост долбятся. предлагаете во всем на них равняться?

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Гость

09:15:22 19-06-2023

Гость (08:33:03 19-06-2023) они там и под хвост долбятся. предлагаете во всем на них ра... Ты видно специалист по этим делам.

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Гость

09:22:54 19-06-2023

Гость (09:15:22 19-06-2023) Ты видно специалист по этим делам. ... самое главное, что не равняюсь на них как ты.

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Гость

09:04:09 19-06-2023

Гость (08:27:55 19-06-2023) Вообще-то, в Европе никто из велосипедистов и самокатчиков н... Вообще-то у нас не Европа, "пешеходный переход" так называется неспроста. Вот когда он станет называться "велосипедный /самокатный переезд", можно поспорить относительно как велосипедист/самокатчик должен его пересекать...

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Гость

08:39:25 19-06-2023

они там и под хвост долбятся. ****** Это о чём, вообще? А водят в Европе намного более дисциплинированно. На многих городских улицах скорость ограничена 30 км в час. А в потоке машин постоянно можно видеть электромобили, управляемые роботами.

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Гость

11:50:13 19-06-2023

Гость (08:39:25 19-06-2023) они там и под хвост долбятся. ****** Это о чём, вообще? А во... Кому вы что то пытаетесь тут объяснять? Лапотьники они и в Африке лапотьники.

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