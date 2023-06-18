Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Барнауле
Пострадавший двигался на самокате
18 июня 2023, 13:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле женщина-водитель сбила ребенка на пешеходном переходе. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Инцидент произошел около дома № 9 в Северном Власихинском проезде. Женщина за рулем автомобиля Renault Logan сбила ребенка, который передвигался на самокате.
В результате аварии пострадавшего госпитализировали с различными травмами.
Ранее сообщалось, что мотоциклист без прав в Республике Алтай не справился с управлением и разбился. Остался жив, но попал в больницу.
13:46:21 18-06-2023
когда тупые родители вдолбят себе . что детям не место игры на дороге ?
15:20:36 18-06-2023
Раз на самокате - поделом. И родителям штраф + восстановление авто.
19:59:23 18-06-2023
Инспектора ГИБДД сейчас не приходят в школы? Чтобы объяснить велосипедистам и самокатчикам, что по пешеходному переходу нужно ходить а не ездить: ведь пешком можно остановится а на велосипеде сразу неполучится, да и водитель теряется потому-что оба в движении.
09:14:39 19-06-2023
Сергей (19:59:23 18-06-2023) Инспектора ГИБДД сейчас не приходят в школы? Чтобы объяснить... ИнспекторЫ... Село блин...
07:53:49 19-06-2023
...мдя, видел это вчера, жесть - переход достаточно опасный, нет видимости из-за парковки и кустов с той стороры...
08:00:58 19-06-2023
Сергей (19:59:23 18-06-2023) Инспектора ГИБДД сейчас не приходят в школы? Чтобы объяснить... Водитель не теряется, он велосипедиста\человека на самокате может просто не увидеть - скорость у них гораздо выше, нежели у пешехода. Подходящего к п\п пешехода в нормальных условиях обычно видно заранее, велосипедиста - не всегда.
08:05:24 19-06-2023
теперь пацан умнее будет
10:35:42 19-06-2023
Гость (08:05:24 19-06-2023) теперь пацан умнее будет... Горбатого могила исправит.
08:27:55 19-06-2023
Вообще-то, в Европе никто из велосипедистов и самокатчиков не обязан пересекать переход пешком. И ни для кого не секрет, что у нас водители, особенно водительницы-женщины, массово ездят, держа руль одной рукой, а другой смартфон, куда смотрят чаще, чем на дорогу.
08:33:03 19-06-2023
Гость (08:27:55 19-06-2023) Вообще-то, в Европе они там и под хвост долбятся. предлагаете во всем на них равняться?
09:15:22 19-06-2023
Гость (08:33:03 19-06-2023) они там и под хвост долбятся. предлагаете во всем на них ра... Ты видно специалист по этим делам.
09:22:54 19-06-2023
Гость (09:15:22 19-06-2023) Ты видно специалист по этим делам. ... самое главное, что не равняюсь на них как ты.
09:04:09 19-06-2023
Гость (08:27:55 19-06-2023) Вообще-то, в Европе никто из велосипедистов и самокатчиков н... Вообще-то у нас не Европа, "пешеходный переход" так называется неспроста. Вот когда он станет называться "велосипедный /самокатный переезд", можно поспорить относительно как велосипедист/самокатчик должен его пересекать...
08:39:25 19-06-2023
они там и под хвост долбятся. ****** Это о чём, вообще? А водят в Европе намного более дисциплинированно. На многих городских улицах скорость ограничена 30 км в час. А в потоке машин постоянно можно видеть электромобили, управляемые роботами.
11:50:13 19-06-2023
Гость (08:39:25 19-06-2023) они там и под хвост долбятся. ****** Это о чём, вообще? А во... Кому вы что то пытаетесь тут объяснять? Лапотьники они и в Африке лапотьники.