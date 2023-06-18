Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавший двигался на самокате

18 июня 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле женщина-водитель сбила ребенка на пешеходном переходе. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Инцидент произошел около дома № 9 в Северном Власихинском проезде. Женщина за рулем автомобиля Renault Logan сбила ребенка, который передвигался на самокате.

В результате аварии пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Ранее сообщалось, что мотоциклист без прав в Республике Алтай не справился с управлением и разбился. Остался жив, но попал в больницу.