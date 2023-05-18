Очевидцы: приставы проводят рейд по должникам на дороге в Барнауле

Служебная "Газель" стоит на проезжей части

18 мая 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец заметил судебных приставов, работающих на дороге. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, машину ФССП заметили на Новом мосту. Горожанин заявил, что ведомство проводит рейд и отлавливает должников.

Официальной информации о проведении рейда приставы не публиковали.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС в Барнауле помогают трамваям пробиваться через пробки.