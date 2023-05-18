Очевидцы: приставы проводят рейд по должникам на дороге в Барнауле
Служебная "Газель" стоит на проезжей части
18 мая 2023, 13:25, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Барнаулец заметил судебных приставов, работающих на дороге. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, машину ФССП заметили на Новом мосту. Горожанин заявил, что ведомство проводит рейд и отлавливает должников.
Официальной информации о проведении рейда приставы не публиковали.
Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС в Барнауле помогают трамваям пробиваться через пробки.
13:29:29 18-05-2023
Какой такой рейд они могут проводить, точнее как? На фото нет гАйцов, а без них у приставов нет полномочий останавливать автотранспорт или они на "дурачка" просто "голосовать" протянутой рукой будут, мол вдруг кто и остановится?)))
13:32:51 18-05-2023
Наловили лимиты едующей в аул на заработок
13:57:05 18-05-2023
У них машина сразу за мостом, а с гАйцами стоят уже на посту)
13:59:45 18-05-2023
Так они, мож, попискать тормознули или у них телега поломалася?