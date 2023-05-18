НОВОСТИОбщество

Очевидцы: приставы проводят рейд по должникам на дороге в Барнауле

Служебная "Газель" стоит на проезжей части

18 мая 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец заметил судебных приставов, работающих на дороге. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, машину ФССП заметили на Новом мосту. Горожанин заявил, что ведомство проводит рейд и отлавливает должников.

Официальной информации о проведении рейда приставы не публиковали.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС в Барнауле помогают трамваям пробиваться через пробки.

Барнаул

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:29:29 18-05-2023

Какой такой рейд они могут проводить, точнее как? На фото нет гАйцов, а без них у приставов нет полномочий останавливать автотранспорт или они на "дурачка" просто "голосовать" протянутой рукой будут, мол вдруг кто и остановится?)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:51 18-05-2023

Наловили лимиты едующей в аул на заработок

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:05 18-05-2023

У них машина сразу за мостом, а с гАйцами стоят уже на посту)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:45 18-05-2023

Так они, мож, попискать тормознули или у них телега поломалася?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров