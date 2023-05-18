Сотрудники ДПС в Барнауле вновь помогли трамваям справиться с пробкой

Экипаж выехал на рельсы, чтобы освободить путь от машин

18 мая 2023, 07:51, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле сотрудники ДПС вновь помогли трамваям пробиться через пробку на Советской Армии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Патрульный автомобиль выехал перед вагоном и расчищал путь от автомобилистов, стоящих на рельсах.

Автор сообщения отметил, что на этом участке стоит поставить экипаж, который на постоянной основе будет следить за свободным проездом вагонов.

Ранее сотрудники ДПС уже помогали трамваям на этом отрезке.