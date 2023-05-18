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Сотрудники ДПС в Барнауле вновь помогли трамваям справиться с пробкой

Экипаж выехал на рельсы, чтобы освободить путь от машин

18 мая 2023, 07:51, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле сотрудники ДПС вновь помогли трамваям пробиться через пробку на Советской Армии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Патрульный автомобиль выехал перед вагоном и расчищал путь от автомобилистов, стоящих на рельсах.

Автор сообщения отметил, что на этом участке стоит поставить экипаж, который на постоянной основе будет следить за свободным проездом вагонов.

Ранее сотрудники ДПС уже помогали трамваям на этом отрезке.

Комментарии 4

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09:02:07 18-05-2023

Там стоит поставить камеры на всем протяжении пути и штрафы слать пачками.

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Гость

09:20:58 18-05-2023

Какое достижение! Может это их прямая обязанность?

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Гость

09:32:51 18-05-2023

Там стоит поставить камеры на всем протяжении пути-------- это да, окупятся за 1 рабочий день))

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Гость

16:59:24 18-05-2023

Причем б-ее-зз- вазд-местны!!!

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