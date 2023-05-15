Очевидцы рассказали, как проходили съемки выпуска "Битвы экстрасенсов" в Барнауле

Большая команда людей с видеокамерами находилась во дворе почти весь день — с 11 часов утра. По слухам, "люди со сверхспособностями" расследовали дело о гибели ребёнка

15 мая 2023, 13:42, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

14 мая жители дома на улице Кавалерийской, 3, заметили съёмочную группу. Как сообщает "Толк", большая команда людей с видеокамерами находилась во дворе почти весь день – с 11 часов утра. Как выяснится позже, они занимались съёмками нового выпуска "Битвы экстрасенсов".

Одна из жительниц дома рассказала, что сначала она не придала этому значения, однако уже в 14 часов, возвращаясь домой, решила поинтересоваться, что же в действительности здесь происходит.

"Один из членов съёмочной группы ответил мне что-то вроде: "Сейчас приедут ФСБ и заберут закладчиков". На мой вопрос, правда ли это, он сказал, что всё потом сама увижу по телевизору", – отметила очевидица.

О съёмках нового выпуска стало известно позднее – кто-то написал об этом в общедомовом чате. После этого у подъезда стали собираться люди, которые надеялись увидеть знаменитых на всю страну экстрасенсов. Они не разошлись и к позднему вечеру – тогда, по слухам, маги и чародеи уже уехали на кладбище, чтобы там продолжить расследование дела о смерти ребёнка.

Напомним, что съёмочную группу и победителей предыдущих сезонов Викторию Райдос и Александра Шепса видели вечером 14 мая во дворе дома № 3 по улице Кавалерийской. Происходящее привлекло большое внимание со стороны горожан – особенно подростков.