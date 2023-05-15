Очевидцы рассказали, как проходили съемки выпуска "Битвы экстрасенсов" в Барнауле
Большая команда людей с видеокамерами находилась во дворе почти весь день — с 11 часов утра. По слухам, "люди со сверхспособностями" расследовали дело о гибели ребёнка
15 мая 2023, 13:42, ИА Амител
14 мая жители дома на улице Кавалерийской, 3, заметили съёмочную группу. Как сообщает "Толк", большая команда людей с видеокамерами находилась во дворе почти весь день – с 11 часов утра. Как выяснится позже, они занимались съёмками нового выпуска "Битвы экстрасенсов".
Одна из жительниц дома рассказала, что сначала она не придала этому значения, однако уже в 14 часов, возвращаясь домой, решила поинтересоваться, что же в действительности здесь происходит.
"Один из членов съёмочной группы ответил мне что-то вроде: "Сейчас приедут ФСБ и заберут закладчиков". На мой вопрос, правда ли это, он сказал, что всё потом сама увижу по телевизору", – отметила очевидица.
О съёмках нового выпуска стало известно позднее – кто-то написал об этом в общедомовом чате. После этого у подъезда стали собираться люди, которые надеялись увидеть знаменитых на всю страну экстрасенсов. Они не разошлись и к позднему вечеру – тогда, по слухам, маги и чародеи уже уехали на кладбище, чтобы там продолжить расследование дела о смерти ребёнка.
Напомним, что съёмочную группу и победителей предыдущих сезонов Викторию Райдос и Александра Шепса видели вечером 14 мая во дворе дома № 3 по улице Кавалерийской. Происходящее привлекло большое внимание со стороны горожан – особенно подростков.
14:15:54 15-05-2023
кто третий был?
14:56:20 15-05-2023
Надо же, родной двор и подъезд. Про гибель ребенка ничего не слышали ранее.
15:12:53 15-05-2023
Каюсь, первые года два-три я им верил. Весьма правдоподобное, но всё-таки шоу. Потом эти раскрученные на ТВ "экстрасенсы" открывают свои офисы и берут по нескольку десятков тыр за сеанс. Так что ничего личного, только бизнес..
15:44:03 15-05-2023
если бы я имела сверхспособности и как то могла это подтвердить. тем более на ТВ, я бы тоже воспользовалась этим для заработка.всяко лучше , чем марафоны успешности....
16:02:37 15-05-2023
Дикие люди что с них взять то.
17:17:40 15-05-2023
Гость (16:02:37 15-05-2023) Дикие люди что с них взять то.... Кто? Подростки? Понятно, что людям любопытно стало - что происходит, что за съёмки идут во дворе.