Очевидцы рассказали новые подробности конфликта мужчины с самокатчиком в Барнауле
Говорят, что виноваты подростки
26 апреля 2024, 07:56, ИА Амител
Кадр из видео с места происшествия
Очевидцы рассказали новую версию конфликта с участием самокатчика. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"На самом деле виновники – это школьники на самокате, не тормозя хотели проехать проезжую часть. Причем ехали вдвоем на одном самокате", – написал автор сообщения.
Он уточнил, что подростки также начали провоцировать мужчину. Таксист собирался уехать, но не выдержал и сорвался.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула водитель достал из автомобиля топор и угрожал им самокатчику, который чуть не врезался в его машину.
08:29:41 26-04-2024
Нужно этих подростков в детский дом сдать, если родители не справляются.
09:03:01 26-04-2024
Гость (08:29:41 26-04-2024) Нужно этих подростков в детский дом сдать, если родители не ... Лучше в поликлинику, для опытов...
09:20:37 26-04-2024
Гость (08:29:41 26-04-2024) Нужно этих подростков в детский дом сдать, если родители не ... А таксиста сдать в психушку. Вместе с топором.
08:54:50 26-04-2024
Мы вчера зашли в ОГНИ, я была в шоке, как кучка подростков ругалась матом на входе, что-то выясняла, а потом один заорал, видимо вообразив себя Тарзаном. Так они самоутверждаются??? Поколение дебилов.
09:27:33 26-04-2024
горожанка (08:54:50 26-04-2024) Мы вчера зашли в ОГНИ, я была в шоке, как кучка подростков р... От осинки не родятся апельсинки. Гены - это страшная вещь.
09:38:20 26-04-2024
Гость (09:27:33 26-04-2024) От осинки не родятся апельсинки. Гены - это страшная вещь.... Где вы были последние 100 лет, что пропустили знания по этому вопросу? Или все знания из роликов на ютюбе?
09:04:25 26-04-2024
почему я не сомневалась в этом?
да потому что малолетние дебилы всех возрастов на самокатах достали весь город.
09:25:06 26-04-2024
Элен без ребят (09:04:25 26-04-2024) почему я не сомневалась в этом? да потому что малолетние... Напрасно вы так. Прошлый раз было видео как бабища жирная, на повороте не справилась и врезалась в машину. Поворачивала на лево, а титьки и жопа потянули, по инерции в право.
11:04:50 26-04-2024
Гость (09:25:06 26-04-2024) Напрасно вы так. Прошлый раз было видео как бабища жирная, н... А что не так? Эта жирная бабища не может иметь мозги малолетнего дебила? Да их более чем.
09:23:10 26-04-2024
пока не будет в школах трудовой отработки и кружков которые будут интересны ребятам так и будет - энергию будут выплескивать не в школа-кружок-проф образование-подработка а улица-самокат-толпа-буйствоввания
09:40:46 26-04-2024
Гость (09:23:10 26-04-2024) пока не будет в школах трудовой отработки и кружков которые ... Какой наив!!!
09:56:49 26-04-2024
Гость (09:40:46 26-04-2024) Какой наив!!! ... да не наив. Не наив. В начале 90х в 112 школе была подсобка где денно и нощно пацаны фотографией занимались. Проявляли, закрепляли, печатали. А по улицам мы когда шарились фотографировали в основном. Фотограф старый Владимир Корачинович (40 руб оклад за кружок) помню обьяснял там как выдержку, диафрагму выставлять правильно, как светофильтр ставить. Школа даже в союзно конкурсе фотографии места занимала. А где были бы эти пацаны без кружка? правильно на улице пили бы и били
11:13:25 26-04-2024
Гость (09:56:49 26-04-2024) да не наив. Не наив. В начале 90х в 112 школе была подсобка ... Да и сейчас в каждой школе есть куча кружков
09:53:53 26-04-2024
Гость (09:23:10 26-04-2024) пока не будет в школах трудовой отработки и кружков которые ... Так-то согласен, но это не оправдание. Энергию же можно выплескивать в разной форме (и доступно объяснить это подростку таки ответственность его родителей). А пока существует безнаказанность ситуация будет лишь усугубляться. Давно уже пора заканчивать этот балаган с правами ребенка, нет никакой ответственности - нет никаких прав, все просто и очевидно.
09:35:29 26-04-2024
Самокаты запретить. Подростков отлупить розгами. Топор - конфисковать. Таксиста оштрафовать на 1000руб.
10:20:15 26-04-2024
Родину защищают не ботаники, а вот такие пацаны.
А ботаники идут в губеры и депутаты.
10:24:54 26-04-2024
а могли бы и засунуть ему этот топор в одно место, чтобы не махал зря. повезло водятлу
11:00:09 26-04-2024
Самокаты запретить! Раньше мне попадались кто едет по пешеходнику на зелёный свет пешехода, теперь же уже есть те, кто едет по пешеходнику на красный пешеходный светофор!!! Ну это вообще наглость. Велосипедисты тоже в этом году испортились, более старшего возраста, кстати, не спешиваются с велосипедов!
11:12:48 26-04-2024
Точно школьники. На пол головы выше мужика.
11:25:01 26-04-2024
вчера вечером шла по строителей, пока красный свет горел и машины стояли, парни на самокатах куролесили на проезжей части, по кругу пируэты выписывали, потом сместились к краю но очень пугали водителей
12:12:13 26-04-2024
Гость (11:25:01 26-04-2024) вчера вечером шла по строителей, пока красный свет горел и м... там каждый день такое
12:50:32 26-04-2024
На СВО этого рубаку! Там пусть топором махает в штурмовом отряде.
13:37:05 26-04-2024
Топор был не для подростков, а для самокатов.
13:37:06 26-04-2024
Топор был не для подростков, а для самокатов.