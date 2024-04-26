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Очевидцы рассказали новые подробности конфликта мужчины с самокатчиком в Барнауле

Говорят, что виноваты подростки

26 апреля 2024, 07:56, ИА Амител

Кадр из видео с места происшествия
Кадр из видео с места происшествия

Очевидцы рассказали новую версию конфликта с участием самокатчика. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"На самом деле виновники – это школьники на самокате, не тормозя хотели проехать проезжую часть. Причем ехали вдвоем на одном самокате", – написал автор сообщения.

Он уточнил, что подростки также начали провоцировать мужчину. Таксист собирался уехать, но не выдержал и сорвался.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула водитель достал из автомобиля топор и угрожал им самокатчику, который чуть не врезался в его машину. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 24

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Гость

08:29:41 26-04-2024

Нужно этих подростков в детский дом сдать, если родители не справляются.

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Гость

09:03:01 26-04-2024

Гость (08:29:41 26-04-2024) Нужно этих подростков в детский дом сдать, если родители не ... Лучше в поликлинику, для опытов...

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Гость

09:20:37 26-04-2024

Гость (08:29:41 26-04-2024) Нужно этих подростков в детский дом сдать, если родители не ... А таксиста сдать в психушку. Вместе с топором.

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горожанка

08:54:50 26-04-2024

Мы вчера зашли в ОГНИ, я была в шоке, как кучка подростков ругалась матом на входе, что-то выясняла, а потом один заорал, видимо вообразив себя Тарзаном. Так они самоутверждаются??? Поколение дебилов.

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Гость

09:27:33 26-04-2024

горожанка (08:54:50 26-04-2024) Мы вчера зашли в ОГНИ, я была в шоке, как кучка подростков р... От осинки не родятся апельсинки. Гены - это страшная вещь.

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Гость

09:38:20 26-04-2024

Гость (09:27:33 26-04-2024) От осинки не родятся апельсинки. Гены - это страшная вещь.... Где вы были последние 100 лет, что пропустили знания по этому вопросу? Или все знания из роликов на ютюбе?

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Элен без ребят

09:04:25 26-04-2024

почему я не сомневалась в этом?
да потому что малолетние дебилы всех возрастов на самокатах достали весь город.

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Гость

09:25:06 26-04-2024

Элен без ребят (09:04:25 26-04-2024) почему я не сомневалась в этом? да потому что малолетние... Напрасно вы так. Прошлый раз было видео как бабища жирная, на повороте не справилась и врезалась в машину. Поворачивала на лево, а титьки и жопа потянули, по инерции в право.

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Гость

11:04:50 26-04-2024

Гость (09:25:06 26-04-2024) Напрасно вы так. Прошлый раз было видео как бабища жирная, н... А что не так? Эта жирная бабища не может иметь мозги малолетнего дебила? Да их более чем.

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Гость

09:23:10 26-04-2024

пока не будет в школах трудовой отработки и кружков которые будут интересны ребятам так и будет - энергию будут выплескивать не в школа-кружок-проф образование-подработка а улица-самокат-толпа-буйствоввания

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Гость

09:40:46 26-04-2024

Гость (09:23:10 26-04-2024) пока не будет в школах трудовой отработки и кружков которые ... Какой наив!!!

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Гость

09:56:49 26-04-2024

Гость (09:40:46 26-04-2024) Какой наив!!! ... да не наив. Не наив. В начале 90х в 112 школе была подсобка где денно и нощно пацаны фотографией занимались. Проявляли, закрепляли, печатали. А по улицам мы когда шарились фотографировали в основном. Фотограф старый Владимир Корачинович (40 руб оклад за кружок) помню обьяснял там как выдержку, диафрагму выставлять правильно, как светофильтр ставить. Школа даже в союзно конкурсе фотографии места занимала. А где были бы эти пацаны без кружка? правильно на улице пили бы и били

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Гость

11:13:25 26-04-2024

Гость (09:56:49 26-04-2024) да не наив. Не наив. В начале 90х в 112 школе была подсобка ... Да и сейчас в каждой школе есть куча кружков

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Гость

09:53:53 26-04-2024

Гость (09:23:10 26-04-2024) пока не будет в школах трудовой отработки и кружков которые ... Так-то согласен, но это не оправдание. Энергию же можно выплескивать в разной форме (и доступно объяснить это подростку таки ответственность его родителей). А пока существует безнаказанность ситуация будет лишь усугубляться. Давно уже пора заканчивать этот балаган с правами ребенка, нет никакой ответственности - нет никаких прав, все просто и очевидно.

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Гость

09:35:29 26-04-2024

Самокаты запретить. Подростков отлупить розгами. Топор - конфисковать. Таксиста оштрафовать на 1000руб.

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Гость

10:20:15 26-04-2024

Родину защищают не ботаники, а вот такие пацаны.
А ботаники идут в губеры и депутаты.

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гость

10:24:54 26-04-2024

а могли бы и засунуть ему этот топор в одно место, чтобы не махал зря. повезло водятлу

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Гость

11:00:09 26-04-2024

Самокаты запретить! Раньше мне попадались кто едет по пешеходнику на зелёный свет пешехода, теперь же уже есть те, кто едет по пешеходнику на красный пешеходный светофор!!! Ну это вообще наглость. Велосипедисты тоже в этом году испортились, более старшего возраста, кстати, не спешиваются с велосипедов!

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Гость

11:12:48 26-04-2024

Точно школьники. На пол головы выше мужика.

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Гость

11:25:01 26-04-2024

вчера вечером шла по строителей, пока красный свет горел и машины стояли, парни на самокатах куролесили на проезжей части, по кругу пируэты выписывали, потом сместились к краю но очень пугали водителей

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Элен без ребят

12:12:13 26-04-2024

Гость (11:25:01 26-04-2024) вчера вечером шла по строителей, пока красный свет горел и м... там каждый день такое

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Гость

12:50:32 26-04-2024

На СВО этого рубаку! Там пусть топором махает в штурмовом отряде.

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Гость

13:37:05 26-04-2024

Топор был не для подростков, а для самокатов.

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Гость

13:37:06 26-04-2024

Топор был не для подростков, а для самокатов.

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