Очевидцы рассказали новые подробности конфликта мужчины с самокатчиком в Барнауле

Говорят, что виноваты подростки

26 апреля 2024, 07:56, ИА Амител

Кадр из видео с места происшествия

Очевидцы рассказали новую версию конфликта с участием самокатчика. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"На самом деле виновники – это школьники на самокате, не тормозя хотели проехать проезжую часть. Причем ехали вдвоем на одном самокате", – написал автор сообщения.

Он уточнил, что подростки также начали провоцировать мужчину. Таксист собирался уехать, но не выдержал и сорвался.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула водитель достал из автомобиля топор и угрожал им самокатчику, который чуть не врезался в его машину.