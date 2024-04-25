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В центре Барнаула таксист угрожал подростку на самокате топором

Школьник чуть не задел его машину и у водителя сдали нервы

25 апреля 2024, 21:55, ИА Амител

Таксист с топором / Фото: "Инцидент Барнаул"
Таксист с топором / Фото: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула автомобилист достал из автомобиля топор и угрожал им самокатчику, который чуть не врезался в автомобиль. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Конфликт произошел в районе Педагогического университета. По словам участника сообщества, подросток ехал на самокате и чуть не задел машину. У водителя такси сдали нервы – он выскочил из автомобиля и открыл багажник, из которого достал топор.

Водитель матерился и говорил, что самокатчиков "давить надо". К счастью, все ограничилось словесной перепалкой и стороны разошлись.

Барнаул самокаты

Комментарии 8

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Гость

00:38:51 26-04-2024

Топор - это, конечно, перебор... Но - достали...

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Сергей

07:41:56 26-04-2024

Гость (00:38:51 26-04-2024) Топор - это, конечно, перебор... Но - достали...... Топор это да , серьёзно , я вот в багажнике всегда вилы вожу.😊

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Гость

07:03:33 26-04-2024

Мужика можно понять. А самокатчики постепенно все будут под колесами авто.

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Гость

07:28:06 26-04-2024

А по тротуарам надо с молотком ходить

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гость

09:29:05 26-04-2024

а, таксист, тогда все ясно, они хуже самокатчиков

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Гость

09:38:49 26-04-2024

Жалко автомобилиста,на него собак спустят щас, но явно достал его самокатчик. Они всех достали!

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Элен без ребят

10:10:56 26-04-2024

а с чего решили, что таксист угрожал топором дебилу, а не хотел в щепки разнести самокат?
огромную разницу между угрозой убийства и угрозой порчи имущества не находите?

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Гость

12:27:34 26-04-2024

Помнится было видео где один вышел с топором а другой с битой. Продемонстрировали и ретировались.

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