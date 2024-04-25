В центре Барнаула таксист угрожал подростку на самокате топором

Школьник чуть не задел его машину и у водителя сдали нервы

25 апреля 2024, 21:55, ИА Амител

Таксист с топором / Фото: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула автомобилист достал из автомобиля топор и угрожал им самокатчику, который чуть не врезался в автомобиль. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Конфликт произошел в районе Педагогического университета. По словам участника сообщества, подросток ехал на самокате и чуть не задел машину. У водителя такси сдали нервы – он выскочил из автомобиля и открыл багажник, из которого достал топор.

Водитель матерился и говорил, что самокатчиков "давить надо". К счастью, все ограничилось словесной перепалкой и стороны разошлись.