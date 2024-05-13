Очевидцы рассказали об экологической катастрофе в Чарышском районе
Растения здесь уничтожают насекомые
13 мая 2024, 07:30, ИА Амител
Личинки на паутине / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Алтайского края рассказали об экологической катастрофе в Чарышском районе. Об этом написали в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, все горы в районе села Сентелек обтянуты паутиной, на которой очень много личинок непарного шелкопряда.
Обеспокоенные жители региона отметили, что насекомое уничтожает листву на всех растениях в округе.
07:35:37 13-05-2024
О, можно производство шелка открывать.
09:53:58 13-05-2024
Гость (07:35:37 13-05-2024) О, можно производство шелка открывать. ... Смешно, если б не было так грустно!!!!!!
07:52:06 13-05-2024
Руководству края надо что-то решать по этому поводу, выделять средства на обработку, например. Иначе эта зараза на весь край может распространиться и тогда хана сельскому хозяйству - основному производству в регионе. Потом многократно дороже обойдется обработка территории. В прошлом году Сентелек летом был ужасен из-за съеденной листвы и ползающих больших гусенец.
09:54:44 13-05-2024
гость (07:52:06 13-05-2024) Руководству края надо что-то решать по этому поводу, выделят... Необходимы уже более конструктивные мероприятия!!!!!!!!!!!! АУ!!! Руководство!!!!!!
09:40:11 13-05-2024
Цифокс в помощь.
11:33:36 13-05-2024
Нужно один дрон, как баба Яга с бачком яда, но увы, все дроны на войне.
12:42:54 13-05-2024
Минприроды занято, земли продают