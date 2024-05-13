Очевидцы рассказали об экологической катастрофе в Чарышском районе

Растения здесь уничтожают насекомые

13 мая 2024, 07:30, ИА Амител

Личинки на паутине / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Алтайского края рассказали об экологической катастрофе в Чарышском районе. Об этом написали в паблике "Инцидент Барнаул"

По словам автора сообщения, все горы в районе села Сентелек обтянуты паутиной, на которой очень много личинок непарного шелкопряда.

Обеспокоенные жители региона отметили, что насекомое уничтожает листву на всех растениях в округе.