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Очевидцы рассказали об экологической катастрофе в Чарышском районе

Растения здесь уничтожают насекомые

13 мая 2024, 07:30, ИА Амител

Личинки на паутине / Фото: "Инцидент Барнаул"


Жители Алтайского края рассказали об экологической катастрофе в Чарышском районе. Об этом написали в паблике  "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, все горы в районе села Сентелек обтянуты паутиной, на которой очень много личинок непарного шелкопряда.

Обеспокоенные жители региона отметили, что насекомое уничтожает листву на всех растениях в округе.

Алтайский край Экология

Комментарии 7

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Гость

07:35:37 13-05-2024

О, можно производство шелка открывать.

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Гость

09:53:58 13-05-2024

Гость (07:35:37 13-05-2024) О, можно производство шелка открывать. ... Смешно, если б не было так грустно!!!!!!

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гость

07:52:06 13-05-2024

Руководству края надо что-то решать по этому поводу, выделять средства на обработку, например. Иначе эта зараза на весь край может распространиться и тогда хана сельскому хозяйству - основному производству в регионе. Потом многократно дороже обойдется обработка территории. В прошлом году Сентелек летом был ужасен из-за съеденной листвы и ползающих больших гусенец.

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Гость

09:54:44 13-05-2024

гость (07:52:06 13-05-2024) Руководству края надо что-то решать по этому поводу, выделят... Необходимы уже более конструктивные мероприятия!!!!!!!!!!!! АУ!!! Руководство!!!!!!

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Инсектицид элементарный

09:40:11 13-05-2024

Цифокс в помощь.

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Гость

11:33:36 13-05-2024

Нужно один дрон, как баба Яга с бачком яда, но увы, все дроны на войне.

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Гость

12:42:54 13-05-2024

Минприроды занято, земли продают

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