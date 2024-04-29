238 деревьев снесут в бывшем парке имени Ленина при благоустройстве в 2024 году

Вместо старых деревьев в парке высадят новые

29 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Деревья в парке им. Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

238 деревьев снесут в бывшем парке имени Ленина для устройства пешеходно-тропиночной сети в 2024 году. Вместе с тем на нескольких этапах благоустройства высадят новые деревья. Непосредственно в 2024 году планируется посадить 50 из них (в числе которых сосны, тополя, березы и ивы), а также обустроить цветник. Об этом сообщили amic.ru в мэрии Барнаула.

Благоустройством бывшего парка имени Ленина в 2024 году займется компания "Виарум", ей заплатят 49,6 млн рублей. За эти деньги она положит асфальтовое и плиточное покрытия, посадит газон, цветник и деревья, сделает освещение и установит лавочки и урны.

Благоустройство бывшего парка имени Ленина разделят на несколько этапов. В 2024 году состоится только первый этап. Приступить к работам решили по результатам голосования 2023 года, в котором бывший парк им. Ленина набрал более 11 тысяч голосов и обогнал ближайших конкурентов – Сиреневый бульвар и Демидовскую площадь.

Напомним, что в 2024 году в Барнауле также пройдет финальный, пятый этап благоустройства парка "Изумрудный", а также состоится третий (из четырех) этап реконструкции парка "Юбилейный".

Отметим, что до 30 апреля на портале 22.gorodsreda.ru выбирается объект, который приведут в порядок в 2025 году. На данный момент лидирует территория на ул. Шумакова, 9 (овраг за ТРЦ "Европа"), у нее более 9 тысяч голосов. Почему барнаульцы поддерживают эту зеленую зону, можно прочитать здесь.