Очевидцы рассказали подробности о смерти человека у барнаульской многоэтажки

По словам пользователей соцсетей, на тротуаре умер пожилой мужчина

18 августа 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы рассказали, что произошло у барнаульской многоэтажки, где 18 августа нашли тело человека. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам подписчиков сообщества, возле многоэтажки на улице Попова пенсионеру стало плохо, он упал на асфальт. Врачи, прибывшие на место, не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что под окнами дома по адресу Попова,143 нашли тело человека.