Тело человека нашли возле многоэтажки в Барнауле
На месте работали сотрудники скорой помощи
18 августа 2023, 13:01, ИА Амител
Фото: Вкурсе22
В Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело человека. Об этом рассказали в телеграм-канале "Вкурсе 22".
По словам очевидцев, труп лежал на тротуаре у дома по адресу Попова,143. Причина смерти на данный момент неизвестна.
На месте работали сотрудники скорой помощи. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что алтайские спасатели нашли в лесу пенсионера, который ушел за грибами и потерялся. На проведение спасательной операции специалистам потребовалось меньше часа.
13:06:13 18-08-2023
взрослый седой мужчина. начал тихо оседать. не спасли