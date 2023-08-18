Тело человека нашли возле многоэтажки в Барнауле

На месте работали сотрудники скорой помощи

18 августа 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: Вкурсе22

В Барнауле под окнами многоэтажки нашли тело человека. Об этом рассказали в телеграм-канале "Вкурсе 22".

По словам очевидцев, труп лежал на тротуаре у дома по адресу Попова,143. Причина смерти на данный момент неизвестна.

На месте работали сотрудники скорой помощи. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что алтайские спасатели нашли в лесу пенсионера, который ушел за грибами и потерялся. На проведение спасательной операции специалистам потребовалось меньше часа.