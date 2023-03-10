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Очевидцы сняли погоню полицейских за угонщиками "Жигулей" в Барнауле

По словам горожан, правоохранителям потребовалось 15 минут от момента вызова, чтобы поймать преступников

10 марта 2023, 09:15, ИА Амител


В Барнауле полицейские помешали угонщикам стать счастливыми обладателями "Жигулей". Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Автор сообщения рассказал, что в ночь с 9 на 10 марта двое мужчин попытались завладеть чужой машиной. Жильцы многоэтажки увидели это и вызвали полицейских. 

Правоохранителям, по словам очевидца, потребовалось 15 минут с момента вызова, чтобы остановить угон. Злоумышленники сначала решили сделать вид, что машина их, но потом всё-таки попытались скрыться.

Комментарии 10

  • Позарились угонщики на корыто))))))))))))))))))))))
    10 марта, Гость   Ответить
  • Для кого -то корыто, а для кого и "ласточка". Не обесценивайте собственность других людей!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а для кого и "ласточка". ---- +100500!!!!!!!!!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Жигули всегда были ласточкой. А у кого первая машина. УУУУУУУУУУ. Кто владел тот поймет.
    10 марта, Гость   Ответить
  • тема аккумулятора не раскрыта )) ps. кто давно на амике, поймет ))
    10 марта, Гость   Ответить
  • Такие машины угоняют для совершения другого преступления
    10 марта, Гость   Ответить
  • Такие машины угоняют чтобы просто покататься. Ибо их проще всего угнать.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Такие машины угоняют чтобы просто покататься --- Да, так и надо говорить. Тогда только придется возместить ущерб за сломанные замки двери и зажигания
    10 марта, Гость   Ответить
  • тема аккумулятора не раскрыта -- да-да, абсолютно не раскрыта. Так же, как и освещения на Ядринцева
    10 марта, Гость   Ответить
  • не угнать за 15 минут жигули... глобальная деградация
    10 марта, Гость   Ответить
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