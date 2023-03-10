Очевидцы сняли погоню полицейских за угонщиками "Жигулей" в Барнауле

По словам горожан, правоохранителям потребовалось 15 минут от момента вызова, чтобы поймать преступников

10 марта 2023, 09:15, ИА Амител



В Барнауле полицейские помешали угонщикам стать счастливыми обладателями "Жигулей". Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Автор сообщения рассказал, что в ночь с 9 на 10 марта двое мужчин попытались завладеть чужой машиной. Жильцы многоэтажки увидели это и вызвали полицейских.



Правоохранителям, по словам очевидца, потребовалось 15 минут с момента вызова, чтобы остановить угон. Злоумышленники сначала решили сделать вид, что машина их, но потом всё-таки попытались скрыться.