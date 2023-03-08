Женщина распылила перцовый баллончик в барнаульском автобусе

В результате произошедшего транспорт остановили

08 марта 2023, 18:59, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 8 марта женщина распылила перцовый баллончик в автобусе № 108. Поводом для этого стало то, что один из мужчин к ней приставал, пишет "Инцидент Барнаул".

В результате произошедшего транспорт остановили и пассажиры быстро вышли на свежий воздух, некоторые из них кашляли. Защищавшуюся горожанку впоследствии при этом сильно ругали, в том числе нецензурно.