Женщина распылила перцовый баллончик в барнаульском автобусе
В результате произошедшего транспорт остановили
08 марта 2023, 18:59, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле 8 марта женщина распылила перцовый баллончик в автобусе № 108. Поводом для этого стало то, что один из мужчин к ней приставал, пишет "Инцидент Барнаул".
В результате произошедшего транспорт остановили и пассажиры быстро вышли на свежий воздух, некоторые из них кашляли. Защищавшуюся горожанку впоследствии при этом сильно ругали, в том числе нецензурно.
"А ты зачем к ней привязался? Не видишь, она же старая корова!" – обратилась одна из женщин к мужчине, из-за которого всё произошло.
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