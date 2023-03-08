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Женщина распылила перцовый баллончик в барнаульском автобусе

В результате произошедшего транспорт остановили

08 марта 2023, 18:59, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 8 марта женщина распылила перцовый баллончик в автобусе № 108. Поводом для этого стало то, что один из мужчин к ней приставал, пишет "Инцидент Барнаул".

В результате произошедшего транспорт остановили и пассажиры быстро вышли на свежий воздух, некоторые из них кашляли. Защищавшуюся горожанку впоследствии при этом сильно ругали, в том числе нецензурно.

"А ты зачем к ней привязался? Не видишь, она же старая корова!" – обратилась одна из женщин к мужчине, из-за которого всё произошло.

Комментарии 4

  • Чем старей корова тем вкуснее мясо.
    08 марта, Гость   Ответить
  • Лучше молодое и мягкое мясо.чем старое и жесткое
    08 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Некрофил?
    08 марта, Гость   Ответить
  • Да....воспитание зашкаливает у "молодой коровы". Завидно было, что приставали не к ней?
    09 марта, Гость   Ответить
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