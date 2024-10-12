"День жестянщика". Гололед стал причиной множества ДТП в Барнауле
Пробки в выходной день достигли 7 баллов из 10
12 октября 2024, 14:41, ИА Амител
Множество ДТП произошло на барнаульских дорогах днем 12 октября. "День жестянщика" наступил из-за похолодания после ночи осадков, из-за чего дороги покрылись ледяной коркой.
Согласно данным сервиса "2ГИС", две аварии произошли на улице Попова, еще одна – на Антона Петрова. В центре сообщается о столкновении на Красноармейском проспекте. Еще одно ДТП случилось на Старом мосту. Также несколько аварий произошли на улице Власихинской.
В целом дорожная ситуация оценивается на 7 баллов из 10. Хуже всего ситуация обстоит в Индустриальном районе – движение замедлено по Власихинской, Павловскому тракту, Малахова. Сильная пробка собралась на пересечении Солнечной Поляны с проспектом Космонавтов.
15:22:26 12-10-2024
Типы на зиме гоняют, создавая аварийные ситуации.
19:07:20 12-10-2024
Гость (15:22:26 12-10-2024) Типы на зиме гоняют, создавая аварийные ситуации. ... ну так вам и надо, если без башки живете
06:41:25 13-10-2024
Гость (19:07:20 12-10-2024) ну так вам и надо, если без башки живете... Дай Бог, у тебя нет ВУ - такая обезьянка на дороге не нужна. Такие обезьянки и валят 80 по каше - у неё же шипы. А что из каши его кидануть может и в другие авто и на тротуар, обезьянка подумать не в состоянии. У неё же шипы.
08:15:02 13-10-2024
Гость (15:22:26 12-10-2024) Типы на зиме гоняют, создавая аварийные ситуации. ... Видела вчера одного из таких самоуверенных типов - на Попова на рельсы залетел и стоЯл башку чесал - так таким и надо - лишь бы другие не пострадали из-за таких...
15:23:18 12-10-2024
Причём гололедица. Разгильдяйство и самоуверенность водителей.
17:08:24 12-10-2024
Блин, в Сибири живем. Не в курсе, что мае снег выпадет и дождь в январе? Как маленькие дети.
19:06:55 12-10-2024
а почему власти Новосибирска выпустили предупреждение и рекомендации о непогоде, а Алтайские- нет?! почему все такие бессовестные и не переобулись заранее??! может ввести штрафы на таких дураков?
19:42:31 12-10-2024
где снегоуборлчные машины? Завтра все замерзнет и будут колдобины. Кто-то недавно отчитывался сколько всего запасли на грядущую зиму? Или еще рано? Лопаты в руки всей администрации и вперед чистить дороги. Мэр города пройдитесь хотя бы по пл.Октября и поймете что творится на окраинах.