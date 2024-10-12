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"День жестянщика". Гололед стал причиной множества ДТП в Барнауле

Пробки в выходной день достигли 7 баллов из 10

12 октября 2024, 14:41, ИА Амител

Авария в Барнауле / Фото: amic.ru
Авария в Барнауле / Фото: amic.ru

Множество ДТП произошло на барнаульских дорогах днем 12 октября. "День жестянщика" наступил из-за похолодания после ночи осадков, из-за чего дороги покрылись ледяной коркой.

Согласно данным сервиса "2ГИС", две аварии произошли на улице Попова, еще одна – на Антона Петрова. В центре сообщается о столкновении на Красноармейском проспекте. Еще одно ДТП случилось на Старом мосту. Также несколько аварий произошли на улице Власихинской.

В целом дорожная ситуация оценивается на 7 баллов из 10. Хуже всего ситуация обстоит в Индустриальном районе – движение замедлено по Власихинской, Павловскому тракту, Малахова. Сильная пробка собралась на пересечении Солнечной Поляны с проспектом Космонавтов.

Барнаул ДТП

Комментарии 8

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Гость

15:22:26 12-10-2024

Типы на зиме гоняют, создавая аварийные ситуации.

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Гость

19:07:20 12-10-2024

Гость (15:22:26 12-10-2024) Типы на зиме гоняют, создавая аварийные ситуации. ... ну так вам и надо, если без башки живете

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Гость

06:41:25 13-10-2024

Гость (19:07:20 12-10-2024) ну так вам и надо, если без башки живете... Дай Бог, у тебя нет ВУ - такая обезьянка на дороге не нужна. Такие обезьянки и валят 80 по каше - у неё же шипы. А что из каши его кидануть может и в другие авто и на тротуар, обезьянка подумать не в состоянии. У неё же шипы.

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Гость

08:15:02 13-10-2024

Гость (15:22:26 12-10-2024) Типы на зиме гоняют, создавая аварийные ситуации. ... Видела вчера одного из таких самоуверенных типов - на Попова на рельсы залетел и стоЯл башку чесал - так таким и надо - лишь бы другие не пострадали из-за таких...

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Гость

15:23:18 12-10-2024

Причём гололедица. Разгильдяйство и самоуверенность водителей.

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Гость

17:08:24 12-10-2024

Блин, в Сибири живем. Не в курсе, что мае снег выпадет и дождь в январе? Как маленькие дети.

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Гость

19:06:55 12-10-2024

а почему власти Новосибирска выпустили предупреждение и рекомендации о непогоде, а Алтайские- нет?! почему все такие бессовестные и не переобулись заранее??! может ввести штрафы на таких дураков?

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гость

19:42:31 12-10-2024

где снегоуборлчные машины? Завтра все замерзнет и будут колдобины. Кто-то недавно отчитывался сколько всего запасли на грядущую зиму? Или еще рано? Лопаты в руки всей администрации и вперед чистить дороги. Мэр города пройдитесь хотя бы по пл.Октября и поймете что творится на окраинах.

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