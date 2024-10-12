"День жестянщика". Гололед стал причиной множества ДТП в Барнауле

Пробки в выходной день достигли 7 баллов из 10

12 октября 2024, 14:41, ИА Амител

Авария в Барнауле / Фото: amic.ru

Множество ДТП произошло на барнаульских дорогах днем 12 октября. "День жестянщика" наступил из-за похолодания после ночи осадков, из-за чего дороги покрылись ледяной коркой.

Согласно данным сервиса "2ГИС", две аварии произошли на улице Попова, еще одна – на Антона Петрова. В центре сообщается о столкновении на Красноармейском проспекте. Еще одно ДТП случилось на Старом мосту. Также несколько аварий произошли на улице Власихинской.

В целом дорожная ситуация оценивается на 7 баллов из 10. Хуже всего ситуация обстоит в Индустриальном районе – движение замедлено по Власихинской, Павловскому тракту, Малахова. Сильная пробка собралась на пересечении Солнечной Поляны с проспектом Космонавтов.