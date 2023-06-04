Очевидец рассказал подробности о гибели девушки, упавшей с балкона в Новосибирске

Перед тем как всё случилось, мужчина слышал звуки ссоры и видел драку

04 июня 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В ночь на 3 июня на улице Палласа в Новосибирске нашли мёртвую девушку под окнами девятиэтажки. Очевидец рассказал "КП-Новосибирск", что происходило перед этим.

По его словам, с балкона дома напротив он видел, как девушка ссорилась с молодым человеком. Они сначала ругались на балконе, затем зашли в квартиру и снова вышли. Очевидец заявил, что видел, как парень бьёт спутницу. Зайдя с балкона в квартиру, он услышал, что люди говорят об упавшей девушке.

Отметим, что в социальных сетях обсуждается то, что молодой человек мог столкнуть девушку вниз.

В деле разбираются правоохранители.