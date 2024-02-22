Очевидец спас троих детей из горящего частного дома в Новоалтайске
С огнем боролись 19 человек
22 февраля 2024, 14:15, ИА Амител
Пожар в Новоалтайске / Фото: МЧС Алтайского края
В Новоалтайске очевидец спас троих детей из горящего двухэтажного дома до приезда пожарных, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось 22 февраля по улице 6-й Береговой.
Пройденная огнем площадь составила около 100 "квадратов". С ним боролись 19 человек и 5 автоцистерн.
Пострадавших нет. Причину пожара выясняют.
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