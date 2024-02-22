Очевидец спас троих детей из горящего частного дома в Новоалтайске

С огнем боролись 19 человек

22 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

Пожар в Новоалтайске / Фото: МЧС Алтайского края

В Новоалтайске очевидец спас троих детей из горящего двухэтажного дома до приезда пожарных, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось 22 февраля по улице 6-й Береговой.

Пройденная огнем площадь составила около 100 "квадратов". С ним боролись 19 человек и 5 автоцистерн.

Пострадавших нет. Причину пожара выясняют.