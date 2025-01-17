Очищение души и тела. Самые яркие фотографии с Крещения в Барнауле в разные годы

Неподдельные эмоции на снимках amic.ru

17 января 2025, 07:00, ИА Амител

Праздник Крещение Господне в Барнауле / Фото: amic.ru

Крещение Господне – один из самых почитаемых православных праздников, который традиционно сопровождается массовыми купаниями в проруби. В Барнауле каждый год, несмотря на какие-никакие, но морозы, сотни горожан окунаются в ледяную воду, чтобы очиститься духовно и зарядиться бодростью на весь год.

В этом году праздник выпадает на выходной день – воскресенье. В Барнауле будут организованы два места для купания: на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

Собрали самые яркие кадры с празднования Крещения в Барнауле, запечатлев разные чувства – от восторга и воодушевления до легкого испуга и неподдельной радости. Смотрите, как это было.