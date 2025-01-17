НОВОСТИОбщество

Очищение души и тела. Самые яркие фотографии с Крещения в Барнауле в разные годы

Неподдельные эмоции на снимках amic.ru

17 января 2025, 07:00, ИА Амител

Праздник Крещение Господне в Барнауле / Фото: amic.ru

Крещение Господне – один из самых почитаемых православных праздников, который традиционно сопровождается массовыми купаниями в проруби. В Барнауле каждый год, несмотря на какие-никакие, но морозы, сотни горожан окунаются в ледяную воду, чтобы очиститься духовно и зарядиться бодростью на весь год.

В этом году праздник выпадает на выходной день – воскресенье. В Барнауле будут организованы два места для купания: на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.

Собрали самые яркие кадры с празднования Крещения в Барнауле, запечатлев разные чувства – от восторга и воодушевления до легкого испуга и неподдельной радости. Смотрите, как это было.

Церковь никого не обязывает купаться в проруби на Крещение / Фото: из архива amic.ru

Как правильно купаться на Крещение, чтобы не отдать Богу душу?

Чтобы популярный крещенский обряд не обернулся бедой, важно соблюдать рекомендации
НОВОСТИОбщество

праздники религия фоторепортажи
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Комментарии 9

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Гость

08:44:01 17-01-2025

Зачетные "трусы" у чела с татуировкой.

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Гость

09:13:14 17-01-2025

на фото воду из проруби бьют что ли? - однако...

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Гость

09:56:51 17-01-2025

чеконутые, пьют воду. Туда сливаются все нечистоты с города.

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Гость

10:33:53 17-01-2025

Гость (09:56:51 17-01-2025) чеконутые, пьют воду. Туда сливаются все нечистоты с города.... У них свое вИдение что нужно делать и как

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Гость

14:43:01 17-01-2025

Никогда не видел чтобы попы ныряли в прорубь.

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гость

15:21:44 17-01-2025

Гость (14:43:01 17-01-2025) Никогда не видел чтобы попы ныряли в прорубь. ... они просто знают правду

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Гость

15:02:38 17-01-2025

На третьей фотке "индеец" прикольный.

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Musik

22:29:58 17-01-2025

Гость (15:02:38 17-01-2025) На третьей фотке "индеец" прикольный. ... Язычник.
Вынернет?

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Гость

21:16:24 17-01-2025

показушники... у кого-купальник ярче

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