Очищение души и тела. Самые яркие фотографии с Крещения в Барнауле в разные годы
Неподдельные эмоции на снимках amic.ru
17 января 2025, 07:00, ИА Амител
Крещение Господне – один из самых почитаемых православных праздников, который традиционно сопровождается массовыми купаниями в проруби. В Барнауле каждый год, несмотря на какие-никакие, но морозы, сотни горожан окунаются в ледяную воду, чтобы очиститься духовно и зарядиться бодростью на весь год.
В этом году праздник выпадает на выходной день – воскресенье. В Барнауле будут организованы два места для купания: на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка.
Собрали самые яркие кадры с празднования Крещения в Барнауле, запечатлев разные чувства – от восторга и воодушевления до легкого испуга и неподдельной радости. Смотрите, как это было.
08:44:01 17-01-2025
Зачетные "трусы" у чела с татуировкой.
09:13:14 17-01-2025
на фото воду из проруби бьют что ли? - однако...
09:56:51 17-01-2025
чеконутые, пьют воду. Туда сливаются все нечистоты с города.
10:33:53 17-01-2025
Гость (09:56:51 17-01-2025) чеконутые, пьют воду. Туда сливаются все нечистоты с города.... У них свое вИдение что нужно делать и как
14:43:01 17-01-2025
Никогда не видел чтобы попы ныряли в прорубь.
15:21:44 17-01-2025
Гость (14:43:01 17-01-2025) Никогда не видел чтобы попы ныряли в прорубь. ... они просто знают правду
15:02:38 17-01-2025
На третьей фотке "индеец" прикольный.
22:29:58 17-01-2025
Гость (15:02:38 17-01-2025) На третьей фотке "индеец" прикольный. ... Язычник.
Вынернет?
21:16:24 17-01-2025
показушники... у кого-купальник ярче