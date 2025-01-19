Чтобы популярный крещенский обряд не обернулся бедой, важно соблюдать рекомендации

19 января 2025, 10:30, ИА Амител

Церковь никого не обязывает купаться в проруби на Крещение / Фото: из архива amic.ru

Купания в купели – это древняя традиция, которая стала неотъемлемой частью православного праздника Крещения Господня. Многие верят, что благодаря трехкратному погружению в иордань 19 января можно смыть грехи. При этом представители Церкви отмечают, что для этого нужно не плавать, а прийти на исповедь и причаститься. В свою очередь, медики предупреждают: регулярное моржевание укрепляет организм, а вот погружение в ледяную прорубь раз в году – это большой стресс. Чтобы крещенские купания не обернулись проблемами для здоровья, необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации. А некоторым не стоит лезть в студеную воду ни под каким предлогом. Подробнее – на amic.ru.

Кому нельзя купаться в проруби на Крещение?

Купание в ледяной воде – это стресс для организма. Если вы человек не закаленный и моржеванием не занимаетесь, устраивать заплывы в купели ради снимков для социальных сетей медики настоятельно не рекомендуют. Последствия таких купаний могут быть непредсказуемыми: от простуды до инфаркта.

В зоне повышенного риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, ожирением, сахарным диабетом, воспалением внутренних органов, беременные. При погружении в ледяную воду существенно повышается риск спазма сосудов и инсульта, что делает его особенно опасным для людей с проблемами дыхательной системы, такими как астма, бронхит, гайморит или фронтит.

"Кровь молниеносно поступает в магистральные сосуды, что вызывает катастрофический удар. Даже у здорового человека может случиться гипертонический криз. А если в организме уже есть слабые места, все это может привести к инфаркту, геморрагическому инсульту и внезапной смерти", – предостерегает главврач Алтайского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Серьезные кожные заболевания, такие как псориаз и экзема, тоже являются противопоказанием для подобных процедур. Следует избегать купания в холодной воде мужчинам с простатитом или аденомой предстательной железы, а также женщинам с гинекологическими проблемами.

Медики категорически запрещают купаться в мороз детям. У них несовершенная система терморегуляции. Обморожение может произойти очень быстро, и родители просто не успеют этого заметить.

Я твердо решил искупаться на Крещение, как правильно это сделать?

Если вы, несмотря ни на что, решили погрузиться в иордань, помните, что делать это нужно только в специально оборудованных прорубях, где присутствуют спасатели и медики, предостерегают в МЧС. Эти места оборудованы бортиками и лесенками для безопасного спуска и выхода из воды.

Теперь о подготовке. За два-три часа перед купанием рекомендуется плотно поесть, так как организму потребуется энергия для обогрева. С собой прихватите сухую одежду, халат, полотенце, удобную обувь и термос с горячим сладким чаем.

Перед тем как окунуться в прорубь, важно разогреть тело. Это можно сделать с помощью небольшой разминки, прыжков или бега на месте. Охлаждаться лучше постепенно. Сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут – обувь и только потом разденьтесь до купальника. Кстати, ноги замерзают в первую очередь, поэтому до самой проруби не стоит идти босиком.

В воду заходите постепенно, но энергично. Окунаться лучше всего по грудь, чтобы сосуды головного мозга не сузились рефлекторно. Нырять с разбега категорически запрещено.

Сколько можно находиться в воде?

Чтобы избежать переохлаждения и других негативных последствий для здоровья, в воде не рекомендуется находиться больше 30 секунд. После погружения нужно быстро выйти из воды и постараться согреться как можно скорее. Не стоит тратить время на фотосессию в купальнике среди снегов. Чтобы не простыть, нужно надеть махровый халат, растереть тело полотенцем и выпить горячий чай.